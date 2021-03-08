Третя хвиля COVID: 8 марта госпіталізували 1 830 осіб

Найважча ситуація в Івано-Франківській, Закарпатській та Вінницькій областях, а в Києві заповнені майже 54% ліжок для хворих на коронавірус.

Станом на вечір 8 березня в Україні з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 зайняті 29 571 ліжок (42,1%) з 70 157 виділених, що на 1 088 більше, ніж добою раніше. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

За добу було госпіталізовано 1 830 осіб (7 березня було 2 136), а виписали 636 осіб (було 1 107).

Ситуація, як і раніше залишається складною в таких регіонах:

Івано-Франківська область — зайняті 84,43% ковідних ліжок (82,96% добою раніше);

Закарпатська область — 83,42% (81,90%);

Вінницька область — 68,06% (67,12%);

Чернівецька область — 65,03 (62,77%).

Також ситуація напружена в Києві: за станом на вечір 8 березня там зайняті 53,72% ліжок для COVID-пацієнтів.

Ситуація найкраща в Херсонській області. Там зайняті лише 9,06% ковідних ліжок (добою раніше — 8,98%).

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ, написав на своїй сторінці в Facebook, що усереднена швидкість заповнення ліжок продовжує збільшуватися: вона зросла до 695, а тиждень тому була 610 на добу.

За минулу добу найбільший приріст госпіталізацій був:

Київ +151

Дніпропетровська область. +110

Харківська обл. +86

Вінницька обл. +78

За минулий тиждень найвищий приріст був:

Київ +672

Одеська обл. +411

Дніпропетровська область. +399

Львівська обл. +395

Темпи заповнення реанімацій зросли в три рази в порівнянні з попереднім тижнем. Так за минулий тиждень було зайнято 321 місце, проти 108 місць в попередній тиждень.

Київ, як і Україна в цілому, сьогодні досягли осіннього максимуму щодо заповнення ліжок, а щодо заповнення реанімації та ШВЛ — вже три дні тому його перевищили, резюмує Істребін.

Нагадаємо, глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюгге повідомив, що закінчення пандемії коронавірусу слід очікувати на початку 2022 року.