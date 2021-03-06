Третья волна COVID: за 6 марта госпитализировали рекордные 3 955 человек

Ситуация остается тяжелой в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. В Киеве заполнены почти 50% коек.

По состоянию на вечер 6 марта в Украине с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 из 70 053 койко-мест заняты 27 458 (39,20%), что на 108 больше, чем сутками ранее.

Такие данные приводит сайт Министерства здравоохранения Украины.

За сутки было госпитализировано рекордные 3 955 пациента (за вчера, 5 марта, эта цифра составила 3 302), а выписали 3 782 человека (за вчера — 2 479).

Ситуация по-прежнему остается тяжелой в таких регионах:

Ивано-Франковская область – заняты 81,53% койко-мест (81,90% сутками ранее);

Закарпатская область – 80,79% (80,67% накануне);

Черновицкая область – 61,10% (63,41% вчера).

Также ситуация напряженная в г. Киеве: по состоянию на вечер 6 марта там заняты 48,56% коек для COVID-пациентов. В Николаевской области этот показатель составляет 46,60%, во Львовской — 44,51%.

По состоянию на 6 марта ситуация лучше всего в Херсонской области. Там заняты лишь 8,63% для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 (сутками ранее — 8,84%).

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, отметил на своей странице в Facebook, что число пациентов на госпитализации увеличилось незначительно из-за того, что по пятницам "всегда производят много выписок".

"Общий график вообще плохой, обратите внимание какой взлет по всем показателям по Украине, аналогичная картина и по Киеву. Скорость заполнения койкомест по Украине — 628, по Киеву достигла 85 коек в сутки", — написал он.

[ + – ] Количество занятых коек COVID-пациентами по Украине на 6 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Суточные госпитализации и выписки с коронавирусом по Украине на 6 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

[ + – ] Количество занятых коек COVID-пациентами по Киеву на 6 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Суточные госпитализации и выписки с коронавирусом по Киеву на 6 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

Отметим, за прошедшие сутки, 5 марта, количество занятых коек COVID-пациентами увеличилось на 760. Также за день зафиксировали 9 144 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге сообщил, что окончания пандемии коронавируса следует ожидать в начале 2022 года.