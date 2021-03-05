Третья волна коронавируса в Украине: темпы госпитализации продолжают расти

Хуже всего с темпами госпитализации ситуация обстоит в Херсонской, Донецкой и Одесской областях.

В Украине, по состоянию на вечер пятницы, 5 марта, заняты 27 350 койко-мест для больных коронавирусом из 69 944 имеющихся (39%), что на 760 человек больше, чем сутками ранее.

Такие данные приводит сайт Министерства здравоохранения Украины.

За сутки было госпитализировано 3 302 пациента, а выписались 2 479 человек.

Ситуация по-прежнему остается тяжелой в таких регионах:

Ивано-Франковская область – заняты 81,90% койко-мест (84,34% сутками ранее);

Закарпатская область – 80,67% (78,02% накануне);

Черновицкая область – 63,41% (63,88% вчера).

Наиболее оптимистическая ситуация в Херсонской области. Там занято всего 8,84% койко-мест (+0,17% за сутки).

В свою очередь блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Минздрава и региональных лабораторных центров у себя на странице в Facebook предупредил, что новый рекорд по количеству общей занятости койко-мест будет установлен через 3 дня — уже к концу этой недели.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

По его словам, Киев заметно увеличил скорость заполнения койко-мест. Такая же ситуация наблюдается в Одесской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Львовской областях.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Кроме того, блогер представил график госпитализаций по ряду областей страны, а также темпы роста госпитализации за неделю. Хуже всего ситуация обстоит с Херсонской (1267%), Донецкой (367%) и Одесской (221%) областях.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

"Николаевская область на 6 месте, для меня это было странно. Вообще очень странно что в соседней Херсонской области в 6 раз ниже госпитализации, области с равной численностью населения. Парадокс какой-то. Число готовых койкомест в областях одинаковое, вообщем у меня нет никакого объяснения", — уточнил он.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Также Истребин выразил тревогу по поводу Киева, где за последние сутки заняли 140 коек. Из-за этого недельный темп заполнения повысился до 72 человек. При этом суточные госпитализации выросли более чем в 2,5 раза — со 140 до 360.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Поэтому, утверждает он, прогноз для столицы Украины неутешительный — до выхода на осенний пик прошлого года осталось всего 5 дней.

Напомним, глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге, что окончания пандемии коронавируса следует ожидать в начале 2022 года.

Тем временем в Украине уже второй день подряд количество новых подтвержденных случаев коронавируса превысило отметку в 10 тысяч. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине, из-за чего возможен новый локдаун.