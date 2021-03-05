Третя хвиля коронавірусу в Україні: темпи госпіталізації продовжують рости

Найгірша ситуація з темпами госпіталізації в Херсонській, Донецькій та Одеській областях.

В Україні, станом на вечір п'ятниці, 5 березня, зайняті 27 350 ліжко-місць для хворих коронавірусом з 69 944 наявних (39%), що на 760 осіб більше, ніж добою раніше.

Такі дані наводить сайт Міністерства охорони здоров'я України.

За добу було госпіталізовано 3 302 пацієнта, а виписалися 2 479 осіб.

Ситуація, як і раніше залишається складною у таких регіонах:

Івано-Франківська область — зайняті 81,90% ліжко-місць (84,34% добою раніше);

Закарпатська область — 80,67% (78,02% напередодні);

Чернівецька область — 63,41% (63,88% вчора).

Найоптимістичніша ситуація в Херсонській області. Там зайнято всього 8,84% ліжко-місць (+ 0,17% за добу).

Зі свого боку блогер Євген Істребін, який аналізує дані МОЗ та регіональних лабораторних центрів у себе на сторінці у Facebook попередив, що новий рекорд за кількістю загальної зайнятості ліжко-місць буде встановлено через 3 дня — вже до кінця цього тижня.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

За його словами, Київ помітно збільшив швидкість заповнення ліжко-місць. Така ж ситуація спостерігається в Одеській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Львівській областях.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Крім того, блогер представив графік госпіталізацій з ряду областей країни, а також темпи зростання госпіталізації за тиждень. Найгірша ситуація у Херсонській (1267%), Донецькій (367%) та Одеській (221%) областях.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

"Миколаївська область на 6 місці, для мене це було дивно. Взагалі дуже дивно що в сусідній Херсонській області в 6 разів нижче госпіталізації, області з рівною кількістю населення. Парадокс якийсь. Число готових ліжкомісць в областях однакове, загалом у мене немає ніякого пояснення", — уточнив він.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Також Істребін висловив тривогу з приводу Києва, де за останню добу зайняли 140 ліжок. Через це тижневий темп заповнення підвищився до 72 осіб. При цьому добові госпіталізації зросли більше ніж у 2,5 рази — з 140 до 360.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Тому, стверджує він, прогноз для столиці України невтішний — до виходу на осінній пік минулого року залишилося всього 5 днів.

Нагадаємо, голова Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюгге повідомив, що закінчення пандемії коронавірусу варто очікувати на початку 2022 року.

Тим часом в Україні вже другий день поспіль кількість нових підтверджених випадків коронавірусу перевищило позначку 10 тисяч. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже заявив про початок третьої хвилі коронавірусу в Україні, через що можливий новий локдаун.