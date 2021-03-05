Статистика коронавируса на 5 марта: более 10 тысяч новых случаев болезни

В Украине вторые сутки подряд фиксируют больше 10 тысяч зафиксированных случаев COVID-19.

За прошедшие сутки в Украине второй день зафиксировано более 10 тысяч новых случаев заболевания. Об этом сообщил глава МОЗ Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.

10 155 новых случаев коронавирусной болезни CVOID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 марта. Среди них у 577 детей и 345 медицинских сотрудников.

За минувшие сутки в Украине:

госпитализированы — 3355 человек;

летальных случаев — 172;

выздоровели — 4149 человек;

С 4 по 5 марта проведено 83 756 тестирований (в том числе методом ПЦР — 40 393, методом ИФА — 16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 27 236).

С момента начала пандемии в Украине:

заболело – 1 384 917 людей;

выздоровели – 1 191 022 людей;

летальных исходов – 26 763;

проведения ПЦР-тестов – 7 062 386.

За минувшие сутки больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

г. Киев — 910 случаев;

Винницкая область — 816 случаев;

Волынская область — 277 случаев;

Днепропетровская область — 497 случаев;

Донецкая область — 334 случая;

Житомирская область — 695 случаев;

Закарпатская область — 748 случаев;

Запорожская область — 163 случая;

Ивано-Франковская область — 737 случаев;

Киевская область — 690 случаев;

Кировоградская область — 69 случаев;

Луганская область — 50 случаев;

Львовская область — 646 случаев;

Николаевская область — 209 случаев;

Одесская область — 372 случая;

Полтавская область — 172 случая;

Ровенская область — 198 случаев;

Сумская область — 238 случаев;

Тернопольская область — 394 случая;

Харьковская область — 566 случаев;

Херсонская область — 54 случая;

Хмельницкая область — 418 случая;

Черкасская область — 204 случая;

Черновицкая область — 561 случай;

Черниговская область — 137 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на вечер 4 марта в Украине госпитализировано 3349 заболевших на COVID-19. На тот момент заполненность койко-мест составила 38,96% (всего 69 867 пациентов с COVID-19 в стационарах). За сутки количество свободных коек для больных с инфекцией или подозрением на нее сократилось на 814, ведь 3 марта были заняты 25 828 мест.

Самая тяжелая эпидемическая ситуация в Ивано-Франковской области, где заполненными оказались 84,34% койко-мест (накануне было 82,38). В антирейтинг также попали Закарпатская (78,02%) и Винницкая (60,03%) области.

Отметим, премьер-министр Украины заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине. Возможен новый локдаун.

В эфире одного из телеканалов была проведена вакцинация 10 украинских знаменитостей. А по словам министра Степанова, в Закарпатской области могут ввести "красный" уровень коронавируса.