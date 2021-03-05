В Украине 5 знаменитостей и 5 врачей в прямом эфире привились от COVID-19 (видео)

Из-за низкого уровня доверия к вакцинации в стране, Минздрав принял решение о популяризации прививки привлекая к ней известных украинцев.

Десяти известным украинцам в прямом эфире провели вакцинацию от коронавирусной болезни. Событие происходило в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Мы идем на беспрецедентный шаг, потому что ни одна страна еще не делала вакцинацию против COVID-19 в прямом эфире, в телевизионной студии, в телевизионном павильоне. То, что происходит сегодня здесь — ни делал никто. Минздрав, фонд ЮНИСЕФ, канал "1+1" пригласили десятерых людей, можно сказать, что все они лидеры общественного мнения", — заявила ведущая программы Наталья Мосийчук.

Во время эфира вакцинацию начали с врачей. После чего прививки получили известные в Украине люди. Первым получившим вакцину стал президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

"Даже не почувствовал", — сказал Дубров после введения вакцины.

После этого вакцину в порядке очереди получили остальные участники:

Екатерина Булавинова — врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ;

Руслана Лыжичко — певица;

Наталья Мосийчук — телеведущая;

Александр Педан — телеведущий;

Сергей Конюшок — двухкратный чемпион мира по стронгмену;

Елена Михно — врач;

Виталий Соколов — врач;

Екатерина Геля — врач;

Богдан Мельник — врач.

На эфире также присутствовал врач, который наблюдал за реакцией людей после прививки. Также министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал вакцинацию вне рамок больницы, но пока что для гриппа.

Напомним, в подведении итогов года своей деятельности премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине началась третья волна коронавируса. Но глава парламентского комитета здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что третья волна еще не началась.

Фокус разбирался как лидеры мнений оказались важнее пенсионеров, и получат вакцину вне очереди.