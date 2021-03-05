В Україні 5 зірок і 5 лікарів у прямому ефірі зробили щеплення від COVID-19 (відео)
Через низький рівень довіри до вакцинації в країні, МОЗ ухвалило рішення про популяризацію щеплення, залучаючи до нього відомих українців.
Десяти відомим українцям у прямому ефірі провели вакцинацію від коронавірусної хвороби. Подія відбувалася в ефірі ток-шоу "Право на владу".
"Ми йдемо на безпрецедентний крок, тому що жодна країна ще не робила вакцинацію проти COVID-19 у прямому ефірі, у телевізійній студії, у телевізійному павільйоні. Те, що відбувається сьогодні тут — не робив ніхто. МОЗ, фонд ЮНІСЕФ, канал "1+1" запросили десятьох людей, можна сказати, що всі вони лідери громадської думки", — заявила ведуча програми Наталія Мосійчук.
Під час ефіру вакцинацію почали з лікарів. Після чого щеплення отримали відомі в Україні люди. Першим, хто отримав вакцину, став президент асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.
"Навіть не відчув", — сказав Дубров після введення вакцини.
Після цього вакцину по черзі отримали інші учасники:
- Катерина Булавінова — лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ;
- Руслана Лижичко — співачка;
- Наталя Мосійчук — телеведуча;
- Олександр Педан — телеведучий;
- Сергій Конюшок — дворазовий чемпіон світу зі стронгмену;
- Олена Міхно — лікарка;
- Віталій Соколов — лікар;
- Катерина Геля — лікарка;
- Богдан Мельник — лікар.
На ефірі також був присутній лікар, який спостерігав за реакцією людей після щеплення. Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував вакцинацію поза рамками лікарні, але поки що для грипу.
Нагадаємо, у підбитті підсумків року своєї діяльності прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Але глава парламентського комітету здоров'я нації Михайло Радуцький вважає, що третя хвиля ще не почалася.
Фокус розбирався як лідери думок виявилися важливішими пенсіонерів, й отримають вакцину позачергово.