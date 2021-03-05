В Україні 5 зірок і 5 лікарів у прямому ефірі зробили щеплення від COVID-19 (відео)

Через низький рівень довіри до вакцинації в країні, МОЗ ухвалило рішення про популяризацію щеплення, залучаючи до нього відомих українців.

Десяти відомим українцям у прямому ефірі провели вакцинацію від коронавірусної хвороби. Подія відбувалася в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Ми йдемо на безпрецедентний крок, тому що жодна країна ще не робила вакцинацію проти COVID-19 у прямому ефірі, у телевізійній студії, у телевізійному павільйоні. Те, що відбувається сьогодні тут — не робив ніхто. МОЗ, фонд ЮНІСЕФ, канал "1+1" запросили десятьох людей, можна сказати, що всі вони лідери громадської думки", — заявила ведуча програми Наталія Мосійчук.

Під час ефіру вакцинацію почали з лікарів. Після чого щеплення отримали відомі в Україні люди. Першим, хто отримав вакцину, став президент асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.

"Навіть не відчув", — сказав Дубров після введення вакцини.

Після цього вакцину по черзі отримали інші учасники:

Катерина Булавінова — лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ;

Руслана Лижичко — співачка;

Наталя Мосійчук — телеведуча;

Олександр Педан — телеведучий;

Сергій Конюшок — дворазовий чемпіон світу зі стронгмену;

Олена Міхно — лікарка;

Віталій Соколов — лікар;

Катерина Геля — лікарка;

Богдан Мельник — лікар.

На ефірі також був присутній лікар, який спостерігав за реакцією людей після щеплення. Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував вакцинацію поза рамками лікарні, але поки що для грипу.

Нагадаємо, у підбитті підсумків року своєї діяльності прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Але глава парламентського комітету здоров'я нації Михайло Радуцький вважає, що третя хвиля ще не почалася.

Фокус розбирався як лідери думок виявилися важливішими пенсіонерів, й отримають вакцину позачергово.