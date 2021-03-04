Я внимательно слушал Шмыгаля, третьей волны коронавируса еще нет, – Радуцкий (видео)

По его словам, говорить о новом локдауне пока рано — возвращение жестких ограничений возможно при 30 тысячах зараженных в сутки и больше.

Глава парламентского комитета здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что в Украине нет третьей волны пандемии коронавируса, о начале которой сказал на пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Когда журналист попросил Радуцкого прокомментировать информацию о возможном локдауне, в связи с началом третьей волны пандемии, тот ответил: "У вас третья волна? У меня её нет".

На возражение журналиста, что об этом сказал премьер-министр, Радуцкий заявил, что внимательно слушал Шмыгаля и не услышал от него такой информации.

"Шмыгаль сказал, что надвигается третья волна кор. Я очень внимательно слушаю премьер-министра, а вы, наверное, не очень", – сказал Радуцкий.

Вместе с тем он допустил, что третья волна коронавируса может стать причиной введения локдауна.

"Да, если будет третья волна, если система будет давать сбои, будет больше 30 тысяч заболевших, конечно, будет локдаун. Но пока об этом никто не говорит", – сказал Радуцкий.

Отметим, Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, посвященной году его работы в должности премьер-министра Украины, заявил, что в Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса.

"Мы каждый день видим увеличение количества заболевших. К сожалению, вынужден констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Это статистика. Ее нельзя скрыть или интерпретировать иначе", – сказал Шмыгаль, добавив, что на текущий момент в Украине действует адаптивный карантин, а жесткий локдаун уже ввели в ряде областей.

Отметим, Шмыгаль к годовщине в должности премьера дал эксклюзивное интервью Фокусу. Прочитать его можно по этой ссылке.