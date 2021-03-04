Я уважно слухав Шмигаля, третьої хвилі коронавірусу ще немає, — Радуцький (відео)

За його словами, говорити про новий локдаун поки рано — повернення жорстких обмежень можливо при 30 тисячах заражених на добу і більше.

Голова парламентського комітету здоров'я нації Михайло Радуцький вважає, що в Україні немає третьої хвилі пандемії коронавірусу, про початок якої сказав на прес-конференції прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Коли журналіст попросив Радуцького прокоментувати інформацію про можливий локдаун, через початок третьої хвилі пандемії, той відповів: "У вас третя хвиля? У мене її немає".

На заперечення журналіста, що про це сказав прем'єр-міністр, Радуцький заявив, що уважно слухав Шмигаля і не почув від нього такої інформації.

"Шмигаль сказав, що насувається третя хвиля. Я дуже уважно слухаю прем'єр-міністра, а ви, напевно, не дуже", — сказав Радуцький.

Разом з тим він припустив, що третя хвиля коронавірусу може стати причиною введення локдауну.

"Так, якщо буде третя хвиля, якщо система даватиме збої, буде більше 30 тисяч хворих, звичайно, буде локдаун. Але поки про це ніхто не говорить", — сказав Радуцький.

Зазначимо, Денис Шмигаль під час прес-конференції, присвяченій року його роботи на посаді прем'єр-міністра України, заявив, що в Україні вже почалася третя хвиля коронавірусу.

"Ми кожен день бачимо збільшення кількості хворих. На жаль, змушений констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні. Це статистика. Її не можна приховати або інтерпретувати інакше", — сказав Шмигаль, додавши, що зараз в Україні діє адаптивний карантин, а жорсткий локдаун вже ввели у кількох областях.

Зазначимо, Шмигаль до річниці на посаді прем'єра дав ексклюзивне інтерв'ю Фокусу. Прочитати його можна за цим посиланням.