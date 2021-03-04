Шмыгаль: "В Украине началась третья волна коронавируса. Возможен новый локдаун"

Премьер заявил, что процесс вакцинации от COVID-19 во всем мире займет не менее двух лет.

Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, посвященной году его работы в должности премьер-министра Украины, заявил, что в Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса.

"Мы каждый день видим увеличение количества заболевших. К сожалению, вынужден констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Это статистика. Ее нельзя скрыть или интерпретировать иначе", — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что на текущий момент в Украине действует адаптивный карантин, а жесткий локдаун уже ввели в ряде областей.

"Конечно же, когда большая часть областей будут в "красной" зоне, скорее всего, придется возвращаться к той модели локдауна, который уже внедрялся, который Украина уже проходила. Очень не хотелось бы этого делать, потому здесь нужно обратиться к сознательности граждан", — сказал премьер.

Шмыгаль также заявил, что процесс вакцинации от коронавируса во всем мире займет не менее двух лет. И в течение этого периода придется продолжать дезинфицировать руки, не забывать масочном режиме и придерживаться социальной дистанции.

[ + – ] Пресс-конференция Дениса Шмыгаля - видео

Отметим, Шмыгаль к годовщине в должности премьера дал эксклюзивное интервью Фокусу. Прочитать его можно по этой ссылке.

За прошедшие сутки, 3 марта, в Украине зафиксировали более 10 тыс. новых случаев коронавируса. По состоянию на вечер 3 марта в Украине насчитали 3 278 новых случаев госпитализации.