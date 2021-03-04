Шмигаль: "В Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Можливий новий локдаун"

Прем'єр заявив, що процес вакцинації від COVID-19 в усьому світі займе не менше двох років.

Денис Шмигаль під час прес-конференції, присвяченій року його роботи на посаді прем'єр-міністра України, заявив, що в Україні вже почалася третя хвиля пандемії коронавірусу.

"Ми кожен день бачимо збільшення кількості хворих. На жаль, змушений констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні. Це статистика. Її не можна приховати або інтерпретувати інакше", — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що на поточний момент в Україні діє адаптивний карантин, а жорсткий локдаун уже ввели в ряді областей.

"Звичайно ж, коли більша частина областей будуть у "червоній" зоні, швидше всього, доведеться повертатися до тієї моделі локдауну, який уже впроваджувався, який Україна вже проходила. Дуже не хотілося б цього робити, тому тут потрібно звернутися до свідомості громадян", — сказав прем'єр.

Шмигаль також заявив, що процес вакцинації від коронавірусу у всьому світі займе не менше двох років. І протягом цього періоду доведеться продовжувати дезінфікувати руки, не забувати про масковий режим і дотримуватися соціальної дистанції.

[ + – ] Прес-конференція Дениса Шмигаля — відео

Зазначимо, що Шмигаль до річниці на посаді прем'єра дав ексклюзивне інтерв'ю Фокусу. Прочитати його можна за цим посиланням.

За минулу добу, 3 березня, в Україні зафіксували понад 10 тис. нових випадків коронавірусу. Станом на вечір 3 березня в Україні нарахували 3 278 нових випадків госпіталізації.