Статистика коронавируса на 4 марта: 10 057 новых случаев заболевания

За сутки в Украине госпитализировали 3 271 пациентов, инфицированных COVID-19.

Cостоянием на 4 марта в стране зафиксировали значительный прирост случаев заболевания коронавирусом — 10 057 новых инфицированных за сутки. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов разместил данные официальной статистики на своей странице в Facebook.

"10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 04 марта 2021 года. В частности, заболели 611 детей и 388 медработников", — идет речь в сообщении.

За минувшие сутки в Украине:

госпитализированы — 3271 человек;

летальных случаев — 194;

выздоровели — 4837 человек;

С 3 по 4 марта украинцы прошли 83 086 тестирований (в том числе методом ПЦР — 38068, методом ИФА — 16265, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 28753).

С момента начала пандемии в Украине:

заболело – 1374762 лица;

выздоровели – 1186873 лица;

летальных исходов – 26 591;

проведения ПЦР-тестов – 7021993.

[ + – ] Статистика Минздрава по коронавирусу Фото: Facebook / Максим Степанов

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

Количество заболеваний за сутки по регионам:

м. Киев — 868 случаев;

Винницкая область — 827 случаев;

Волынская область — 652 случая;

Днепропетровская область — 384 случая;

Донецкая область — 280 случаев;

Житомирская область — 888 случаев;

Закарпатская область — 679 случаев;

Запорожская область — 180 случаев;

Ивано-Франковская область — 776 случаев;

Киевская область — 423 случая;

Кировоградская область — 93 случая;

Луганская область — 53 случая;

Львовская область — 590 случаев;

Николаевская область — 197 случаев;

Одесская область — 483 случая;

Полтавская область — 253 случая;

Ровенская область — 202 случая;

Сумская область — 297 случаев;

Тернопольская область — 457 случаев;

Харьковская область — 442 случая;

Херсонская область — 36 случаев;

Хмельницкая область — 357 случаев;

Черкасская область — 241 случай;

Черновицкая область — 626 случаев;

Черниговская область — 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на вечер 3 марта в Украине насчитали 3 278 новых случаев госпитализации. На тот момент заполненность койко-мест составила 37,05% (всего 69 705 пациентов с COVID-19 в стационарах). За сутки количество свободных коек для больных с инфекцией или подозрением на нее сократилось на 520, ведь 2 марта были заняты 25 308 мест.

Самая тяжелая эпидемическая ситуация в Ивано-Франковской области, где заполненными оказались 82,38% койко-мест (накануне было 83,32). В антирейтинг также попали Закарпатская (77,72%) и Винницкая (61,42%) области.