Статистика коронавируса на 4 марта: 10 057 новых случаев заболевания
За сутки в Украине госпитализировали 3 271 пациентов, инфицированных COVID-19.
Cостоянием на 4 марта в стране зафиксировали значительный прирост случаев заболевания коронавирусом — 10 057 новых инфицированных за сутки. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов разместил данные официальной статистики на своей странице в Facebook.
"10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 04 марта 2021 года. В частности, заболели 611 детей и 388 медработников", — идет речь в сообщении.
За минувшие сутки в Украине:
- госпитализированы — 3271 человек;
- летальных случаев — 194;
- выздоровели — 4837 человек;
С 3 по 4 марта украинцы прошли 83 086 тестирований (в том числе методом ПЦР — 38068, методом ИФА — 16265, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 28753).
С момента начала пандемии в Украине:
- заболело – 1374762 лица;
- выздоровели – 1186873 лица;
- летальных исходов – 26 591;
- проведения ПЦР-тестов – 7021993.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.
Количество заболеваний за сутки по регионам:
м. Киев — 868 случаев;
Винницкая область — 827 случаев;
Волынская область — 652 случая;
Днепропетровская область — 384 случая;
Донецкая область — 280 случаев;
Житомирская область — 888 случаев;
Закарпатская область — 679 случаев;
Запорожская область — 180 случаев;
Ивано-Франковская область — 776 случаев;
Киевская область — 423 случая;
Кировоградская область — 93 случая;
Луганская область — 53 случая;
Львовская область — 590 случаев;
Николаевская область — 197 случаев;
Одесская область — 483 случая;
Полтавская область — 253 случая;
Ровенская область — 202 случая;
Сумская область — 297 случаев;
Тернопольская область — 457 случаев;
Харьковская область — 442 случая;
Херсонская область — 36 случаев;
Хмельницкая область — 357 случаев;
Черкасская область — 241 случай;
Черновицкая область — 626 случаев;
Черниговская область — 167 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на вечер 3 марта в Украине насчитали 3 278 новых случаев госпитализации. На тот момент заполненность койко-мест составила 37,05% (всего 69 705 пациентов с COVID-19 в стационарах). За сутки количество свободных коек для больных с инфекцией или подозрением на нее сократилось на 520, ведь 2 марта были заняты 25 308 мест.
Самая тяжелая эпидемическая ситуация в Ивано-Франковской области, где заполненными оказались 82,38% койко-мест (накануне было 83,32). В антирейтинг также попали Закарпатская (77,72%) и Винницкая (61,42%) области.