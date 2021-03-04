Статистика коронавірусу станом на 4 березня: 10 057 нових випадків захворювання

За добу в Україні було госпіталізовано 3 271 пацієнт, інфікованих COVID-19.

Cтаном на 4 березня в країні зафіксували значний приріст випадків захворювання на коронавірус — 10 057 нових інфікованих за добу. Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розмістив дані офіційної статистики на своїй сторінці у Facebook.

"10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 04 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 611 дітей і 388 медпрацівників", — йдеться в повідомленні.

За минулу добу в Україні:

госпіталізовані — 3 271 осіб;

летальних випадків — 194;

одужали — 4 837 осіб;

З 3 по 4 березня українці пройшли 83 086 тестувань (зокрема методом ПЛР — 38 068, методом ІФА — 16 265, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 28 753).

З моменту початку пандемії в Україні:

захворіло — 1 374 762 особи;

одужали — 1 186 873 особи;

летальних випадків — 26 591;

проведення ПЛР-тестів — 7 021 993.

[ + – ] Статистика, надана МОЗ щодо коронавірусу Фото: Facebook / Максим Степанов

За останню добу найбільше підтверджених випадків зареєстровано в Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

Кількість захворювань на добу за регіонах:

м. Київ — 868 випадків;

Вінницька область — 827 випадків;

Волинська область — 652 випадки;

Дніпропетровська область — 384 випадки;

Донецька область — 280 випадків;

Житомирська область — 888 випадків;

Закарпатська область — 679 випадків;

Запорізька область — 180 випадків;

Івано-Франківська область — 776 випадків;

Київська область — 423 випадки;

Кіровоградська область — 93 випадки;

Луганська область — 53 випадки;

Львівська область — 590 випадків;

Миколаївська область — 197 випадків;

Одеська область — 483 випадки;

Полтавська область — 253 випадки;

Рівненська область — 202 випадки;

Сумська область — 297 випадків;

Тернопільська область — 457 випадків;

Харківська область — 442 випадки;

Херсонська область — 36 випадків;

Хмельницька область — 357 випадків;

Черкаська область — 241 випадок;

Чернівецька область — 626 випадків;

Чернігівська область — 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Станом на вечір 3 березня в Україні нарахували 3 278 нових випадків госпіталізації. На той момент заповненість ліжко-місць склала 37,05% (всього 69 705 пацієнтів із COVID-19 у стаціонарах). За добу кількість вільних ліжок для хворих з інфекцією або підозрою на неї скоротилося на 520, адже 2 березня були зайнято 25 308 місць.

Найважча епідемічна ситуація в Івано-Франківській області, де заповненими виявилися 82,38% ліжко-місць (напередодні було 83,32). В антирейтинг також потрапили Закарпатська (77,72%) і Вінницька (61,42%) області.