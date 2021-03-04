Статистика коронавірусу станом на 4 березня: 10 057 нових випадків захворювання
За добу в Україні було госпіталізовано 3 271 пацієнт, інфікованих COVID-19.
Cтаном на 4 березня в країні зафіксували значний приріст випадків захворювання на коронавірус — 10 057 нових інфікованих за добу. Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розмістив дані офіційної статистики на своїй сторінці у Facebook.
"10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 04 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 611 дітей і 388 медпрацівників", — йдеться в повідомленні.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізовані — 3 271 осіб;
- летальних випадків — 194;
- одужали — 4 837 осіб;
З 3 по 4 березня українці пройшли 83 086 тестувань (зокрема методом ПЛР — 38 068, методом ІФА — 16 265, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 28 753).
З моменту початку пандемії в Україні:
- захворіло — 1 374 762 особи;
- одужали — 1 186 873 особи;
- летальних випадків — 26 591;
- проведення ПЛР-тестів — 7 021 993.
За останню добу найбільше підтверджених випадків зареєстровано в Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.
Кількість захворювань на добу за регіонах:
м. Київ — 868 випадків;
Вінницька область — 827 випадків;
Волинська область — 652 випадки;
Дніпропетровська область — 384 випадки;
Донецька область — 280 випадків;
Житомирська область — 888 випадків;
Закарпатська область — 679 випадків;
Запорізька область — 180 випадків;
Івано-Франківська область — 776 випадків;
Київська область — 423 випадки;
Кіровоградська область — 93 випадки;
Луганська область — 53 випадки;
Львівська область — 590 випадків;
Миколаївська область — 197 випадків;
Одеська область — 483 випадки;
Полтавська область — 253 випадки;
Рівненська область — 202 випадки;
Сумська область — 297 випадків;
Тернопільська область — 457 випадків;
Харківська область — 442 випадки;
Херсонська область — 36 випадків;
Хмельницька область — 357 випадків;
Черкаська область — 241 випадок;
Чернівецька область — 626 випадків;
Чернігівська область — 167 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Станом на вечір 3 березня в Україні нарахували 3 278 нових випадків госпіталізації. На той момент заповненість ліжко-місць склала 37,05% (всього 69 705 пацієнтів із COVID-19 у стаціонарах). За добу кількість вільних ліжок для хворих з інфекцією або підозрою на неї скоротилося на 520, адже 2 березня були зайнято 25 308 місць.
Найважча епідемічна ситуація в Івано-Франківській області, де заповненими виявилися 82,38% ліжко-місць (напередодні було 83,32). В антирейтинг також потрапили Закарпатська (77,72%) і Вінницька (61,42%) області.