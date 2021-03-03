Статистика коронавируса на 3 марта: 3 278 новых случаев госпитализации

За прошедшие сутки число занятых коек для пациентов с коронавирусом увеличилось на 520.

По состоянию на вечер среды, 3 марта, в Украине заняты 25 828 койко-мест для больных коронавирусом из имеющихся 69 705 (37,05%). Соответствующие данные приводит сайт Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, за минувшие сутки число свободных коек сократилось на 520, поскольку днем ранее в больницах находились 25 308 пациентов с COVID-19 или подозрением на него.

По состоянию на вечер среды, 3 марта, число госпитализаций пациентов с подозрением на коронавирус или с уже подтвержденным заболеванием составило 3278 человек. В то же время выписали 2742 человека.

Наиболее трудная эпидемиологическая ситуация – в Ивано-Франковской области. Там, по состоянию на 3 марта, заполнены 82,38% койко-мест, хотя накануне было заполнено 83,32%. Далее идут Закарпатская (77,72% против 78,40% накануне) и Винницкая (61,42% против 61,56% накануне) области.

В свою очередь, блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Минздрава и региональных лабцентров, у себя в Facebook отметил, что темпы заполнения койко-мест за минувшие сутки несколько снизились, но в то же время начался некоторый рост числа пациентов, которые находятся в реанимациях и на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Фото: Евгений Истребин / Facebook

"По темпам заполнения койкомест Киев вышел на первое место. По заполнению реанимаций и ШВЛ уже превысили осенний максимум. До максимума осени по Украине осталось 5 дней", – отметил он.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 3 марта в Украине зафиксировали 7235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников.

Напомним, исследователи выяснили, как SARS-CoV-2 влияет на работу человеческого сердца.