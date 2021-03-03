Статистика коронавірусу на 3 березня: 3 278 нових випадків госпіталізації

За минулу добу число зайнятих ліжок для пацієнтів з коронавірусом збільшилося на 520.

Станом на вечір середи, 3 березня, в Україні зайнято 25 828 ліжкомісць для хворих на коронавірус з наявних 69 705 (37,05%). Відповідні дані наводить сайт Міністерства охорони здоров'я України.

Таким чином за минулу добу число вільних ліжок скоротилося на 520, оскільки днем раніше в лікарнях перебували 25 308 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на нього.

Станом на вечір середи, 3 березня, число госпіталізацій пацієнтів з підозрою на коронавірус або з вже підтвердженим захворюванням було 3278 чоловік. У той же час виписали 2742 людини.

Найбільш важка епідеміологічна ситуація — в Івано-Франківській області. Там станом на 3 березня заповнені 82,38% ліжкомісць, хоча напередодні було заповнено 83,32%. Далі йдуть Закарпатська (77,72% проти 78,40% напередодні) і Вінницька (61,42% проти 61,56% напередодні) області.

У свою чергу, блогер Євген Істребін, який аналізує дані МОЗ та регіональних лабцентрів, у себе у Facebook зазначив, що темпи заповнення ліжкомісць за минулу добу дещо знизилися, але в той же час почалося деяке зростання числа пацієнтів, які перебувають у реанімаціях і на апаратах штучної вентиляції легенів.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Фото: Евгений Истребин / Facebook

"За темпами заповнення ліжкомісць Київ вийшов на перше місце. Щодо заповнення реанімації та ШВЛ уже перевищили осінній максимум. До максимуму осені по Україні залишилося 5 днів", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, станом на 3 березня в Україні зафіксували 7235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 429 дітей і 319 медпрацівників.

Нагадаємо, що дослідники з'ясували, як SARS-CoV-2 впливає на роботу людського серця.