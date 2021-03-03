Статистика коронавируса на 3 марта: 7 235 новых случаев заболевания

За последние сутки в Украине госпитализированы 3 486 человек с инфекцией COVID-19.

Cостоянием на 3 марта медики зафиксировали 5 336 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, всего за время пандемии инфекцию выявили у 1 364 705 человек. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов приводит официальную статистику на своей странице в социальной сети Facebook.

"7235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 03 марта 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников", — сообщил министр.

За прошедшие сутки:

госпитализировали — 3486 человек;

скончались — 185 человек;

выздоровели — 5118 человек;

Украинские медики провели за сутки 85 043 тестирований, в том числе методом ПЦР — 34945, методом ИФА — 17688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 32410.

После начала пандемии в Украине

заболели — 1364705 человек;

выздоровели — 1182036 человек;

летальных исходов — 26 397;

проведено ПЦР-тестов — 6983925.

[ + – ] Статистика заболеваемости Минздрава Фото: Facebook / Максим Степанов

Самое большое количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировали в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев — 655 случаев;

Винницкая область — 577 случаев;

Волынская область — 211 случаев;

Днепропетровская область — 238 случаев;

Донецкая область — 232 случая;

Житомирская область — 296 случаев;

Закарпатская область — 479 случаев;

Запорожская область — 219 случаев;

Ивано-Франковская область — 640 случаев;

Киевская область — 427 случаев;

Кировоградская область — 85 случаев;

Луганская область — 47 случаев;

Львовская область — 403 случая;

Николаевская область — 197 случаев;

Одесская область — 309 случаев;

Полтавская область — 148 случаев;

Ровенская область — 217 случая;

Сумская область — 132 случая;

Тернопольская область — 343 случая;

Харьковская область — 394 случая;

Херсонская область — 40 случаев;

Хмельницкая область — 295 случаев;

Черкасская область — 130 случаев;

Черновицкая область — 495 случаев;

Черниговская область — 59 случаев.

При этом Минздрав не смог получить данные о ситуации на временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Накануне Минздрав сообщил о том, что в Украине по состоянию на вечер 2 марта были заняты 5 342 койко-мест из имеющихся 69 612 (36,40% от всех). За последние сутки госпитализировали 3 471 человек с уже подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него. Наиболее трудная эпидемиологическая ситуация – в Ивано-Франковской области. Там, по состоянию на 2 марта, заполнено 83,32% койко-мест. Далее идут Закарпатская (78,40%) и Винницкая области (61,56%).