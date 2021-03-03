Статистика коронавируса на 3 марта: 7 235 новых случаев заболевания
За последние сутки в Украине госпитализированы 3 486 человек с инфекцией COVID-19.
Cостоянием на 3 марта медики зафиксировали 5 336 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, всего за время пандемии инфекцию выявили у 1 364 705 человек. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов приводит официальную статистику на своей странице в социальной сети Facebook.
"7235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 03 марта 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников", — сообщил министр.
За прошедшие сутки:
- госпитализировали — 3486 человек;
- скончались — 185 человек;
- выздоровели — 5118 человек;
Украинские медики провели за сутки 85 043 тестирований, в том числе методом ПЦР — 34945, методом ИФА — 17688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 32410.
После начала пандемии в Украине
- заболели — 1364705 человек;
- выздоровели — 1182036 человек;
- летальных исходов — 26 397;
- проведено ПЦР-тестов — 6983925.
Самое большое количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировали в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- м. Киев — 655 случаев;
- Винницкая область — 577 случаев;
- Волынская область — 211 случаев;
- Днепропетровская область — 238 случаев;
- Донецкая область — 232 случая;
- Житомирская область — 296 случаев;
- Закарпатская область — 479 случаев;
- Запорожская область — 219 случаев;
- Ивано-Франковская область — 640 случаев;
- Киевская область — 427 случаев;
- Кировоградская область — 85 случаев;
- Луганская область — 47 случаев;
- Львовская область — 403 случая;
- Николаевская область — 197 случаев;
- Одесская область — 309 случаев;
- Полтавская область — 148 случаев;
- Ровенская область — 217 случая;
- Сумская область — 132 случая;
- Тернопольская область — 343 случая;
- Харьковская область — 394 случая;
- Херсонская область — 40 случаев;
- Хмельницкая область — 295 случаев;
- Черкасская область — 130 случаев;
- Черновицкая область — 495 случаев;
- Черниговская область — 59 случаев.
При этом Минздрав не смог получить данные о ситуации на временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Накануне Минздрав сообщил о том, что в Украине по состоянию на вечер 2 марта были заняты 5 342 койко-мест из имеющихся 69 612 (36,40% от всех). За последние сутки госпитализировали 3 471 человек с уже подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него. Наиболее трудная эпидемиологическая ситуация – в Ивано-Франковской области. Там, по состоянию на 2 марта, заполнено 83,32% койко-мест. Далее идут Закарпатская (78,40%) и Винницкая области (61,56%).