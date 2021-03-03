Статистика коронавірусу станом на 3 березня: 7 235 нових випадків захворювання

За останню добу в Україні госпіталізовані 3 486 осіб з інфекцією COVID-19.

Cтаном на 3 березня медики зафіксували 5 336 нових випадків захворювання на коронавірус за добу, усього за час пандемії інфекцію виявили у 1 364 705 осіб. Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов наводить офіційну статистику на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 03 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей і 319 медпрацівників", — повідомив міністр.

За минулу добу:

госпіталізували — 3 486 осіб;

померли — 185 осіб;

одужали — 5 118 осіб.

Українські медики провели за добу 85 043 тестувань, зокрема методом ПЛР — 34 945, методом ІФА — 17 688, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 32 410.

Після початку пандемії в Україні

захворіли — 1 364 705 осіб;

одужали — 1 182 036 осіб;

летальних випадків — 26 397;

проведено ПЛР-тестів — 6 983 925.

[ + – ] Статистика захворюваності МОЗ Фото: Facebook / Максим Степанов

Найбільшу кількість підтверджених випадків зараження зареєстрували в Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м. Київ — 655 випадків;

Вінницька область — 577 випадків;

Волинська область — 211 випадків;

Дніпропетровська область — 238 випадків;

Донецька область — 232 випадки;

Житомирська область — 296 випадків;

Закарпатська область — 479 випадків;

Запорізька область — 219 випадків;

Івано-Франківська область — 640 випадків;

Київська область — 427 випадків;

Кіровоградська область — 85 випадків;

Луганська область — 47 випадків;

Львівська область — 403 випадки;

Миколаївська область — 197 випадків;

Одеська область — 309 випадків;

Полтавська область — 148 випадків;

Рівненська область — 217 випадки;

Сумська область — 132 випадки;

Тернопільська область — 343 випадки;

Харківська область — 394 випадки;

Херсонська область — 40 випадків;

Хмельницька область — 295 випадків;

Черкаська область — 130 випадків;

Чернівецька область — 495 випадків;

Чернігівська область — 59 випадків.

При цьому МОЗ не зміг отримати дані про ситуацію на тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополь.

Напередодні Міністерство охорони здоров'я повідомило про те, що в Україні станом на вечір 2 березня були зайняті 5 342 койко-місць із наявних 69 612 (36,40% від усіх). За останню добу госпіталізували 3 471 осіб з уже підтвердженим діагнозом COVID-19 і підозрою на нього. Найважча епідеміологічна ситуація — в Івано-Франківській області. Там, станом на 2 березня, заповнене 83,32% ліжко-місць. Далі йдуть Закарпатська (78,40%) і Вінницька області (61,56%).