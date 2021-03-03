Статистика коронавірусу станом на 3 березня: 7 235 нових випадків захворювання
За останню добу в Україні госпіталізовані 3 486 осіб з інфекцією COVID-19.
Cтаном на 3 березня медики зафіксували 5 336 нових випадків захворювання на коронавірус за добу, усього за час пандемії інфекцію виявили у 1 364 705 осіб. Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов наводить офіційну статистику на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 03 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей і 319 медпрацівників", — повідомив міністр.
За минулу добу:
- госпіталізували — 3 486 осіб;
- померли — 185 осіб;
- одужали — 5 118 осіб.
Українські медики провели за добу 85 043 тестувань, зокрема методом ПЛР — 34 945, методом ІФА — 17 688, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 32 410.
Після початку пандемії в Україні
- захворіли — 1 364 705 осіб;
- одужали — 1 182 036 осіб;
- летальних випадків — 26 397;
- проведено ПЛР-тестів — 6 983 925.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зараження зареєстрували в Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
- м. Київ — 655 випадків;
- Вінницька область — 577 випадків;
- Волинська область — 211 випадків;
- Дніпропетровська область — 238 випадків;
- Донецька область — 232 випадки;
- Житомирська область — 296 випадків;
- Закарпатська область — 479 випадків;
- Запорізька область — 219 випадків;
- Івано-Франківська область — 640 випадків;
- Київська область — 427 випадків;
- Кіровоградська область — 85 випадків;
- Луганська область — 47 випадків;
- Львівська область — 403 випадки;
- Миколаївська область — 197 випадків;
- Одеська область — 309 випадків;
- Полтавська область — 148 випадків;
- Рівненська область — 217 випадки;
- Сумська область — 132 випадки;
- Тернопільська область — 343 випадки;
- Харківська область — 394 випадки;
- Херсонська область — 40 випадків;
- Хмельницька область — 295 випадків;
- Черкаська область — 130 випадків;
- Чернівецька область — 495 випадків;
- Чернігівська область — 59 випадків.
При цьому МОЗ не зміг отримати дані про ситуацію на тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополь.
Напередодні Міністерство охорони здоров'я повідомило про те, що в Україні станом на вечір 2 березня були зайняті 5 342 койко-місць із наявних 69 612 (36,40% від усіх). За останню добу госпіталізували 3 471 осіб з уже підтвердженим діагнозом COVID-19 і підозрою на нього. Найважча епідеміологічна ситуація — в Івано-Франківській області. Там, станом на 2 березня, заповнене 83,32% ліжко-місць. Далі йдуть Закарпатська (78,40%) і Вінницька області (61,56%).