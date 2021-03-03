Статистика коронавируса на 2 марта: 3 471 новый случай госпитализации

За прошедшие сутки количество занятых коек для COVID-больных увеличилось на 647.

По данным сайта Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на вечер вторника, 2 марта, в Украине заняты 25 342 койко-мест из имеющихся 69 612 (36,40% от их общего числа).

Таким образом, за прошедшие сутки количество свободных коек сократилось на 647, поскольку днем ранее в больницах находились 24 695 пациентов с COVID-19 или подозрением на него.

По состоянию на вечер вторника, 2 марта, число госпитализаций пациентов с подозрением на коронавирус или с уже подтвержденным заболеванием составило 3 471 человек, в то же время выписали 2 911 человека.

Наиболее трудная эпидемиологическая ситуация – в Ивано-Франковской области. Там, по состоянию на 2 марта, заполнено 83,32% койко-мест. Далее идут Закарпатская (78,40%) и Винницкая области (61,56%).

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данный Минздрава и региональных лабцентров, написал у себя в Facebook, что до достижения осеннего максимума по пациентам с коронавирусом по Украине осталось 1-2 дня.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Фото: Евгений Истребин / Facebook

"Суточный прирост пациентов на госпитализации 638, недельный средний 612. Темпы госпитализации немного стабилизировались возле отметки 600", Это означает что в среднем каждый день госпитализируют на 600 пациентов больше чем выписывают, и каждый день по Украине заполняется еще 600 коек", – отметил блогер.

Как сообщалось ранее, в Украине резко увеличилось количество смертей от коронавируса.

"Уверенный рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей. Динамика новых случаев в Украине на данный момент является подобной статистике Румынии и Польши (в Польше количество новых случаев поднялась до 9.7 тыс в сутки, в Румынии – до 3.2 тыс. случаев в сутки)", – говорится в обзоре НАН.

Также мы писали, что новое исследование показывает, что в течение следующих нескольких лет коронавирус может превратиться в сезонное заболевание, подобное простуде, или в худшем случае, ежегодному гриппу.

Заслуженный врач Украины, профессор, завкафедрой НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская отметила, что коронавирус продолжает адаптироваться к нам, а мы — к нему. Последние изменения в клиническом течении инфекции могут свидетельствовать о появлении нового штамма возбудителя, особенностью которого является увеличенная смертность у молодых пациентов.