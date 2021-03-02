Рост смертности от коронавируса в Украине резко ускорился, – НАН

Самая высокая летальность у больных, находящихся на аппаратах ИВЛ – до 89% случаев.

Количество летальных случаев от коронавируса начало постепенно увеличиваться с середины февраля, в последние несколько дней, согласно официальной статистике, рост смертей от COVID-19 резко ускорился.

Об этом сообщается в обзоре, составленном научными сотрудниками НАН Украины за 23 февраля — 1 марта 2021 года.

"Количество летальных исходов начало медленно увеличиваться с середины февраля, а в последние несколько дней рост, по официальной статистике, резко ускорился. Рост смертности в официальной статистике не связан с задержками обнародования", – сказано в обзоре.

Также сообщается, что задержки наполнения соответствующих реестров на данный момент минимальны как для результатов тестирования, так и для регистрации летальных случаев.

"Уверенный рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей. Динамика новых случаев в Украине на данный момент является подобной статистике Румынии и Польши (в Польше количество новых случаев поднялась до 9.7 тыс в сутки, в Румынии – до 3.2 тыс. случаев в сутки)", – идет речь в обзоре.

В итоге, общая летальность новых случаев продолжает расти и достигла 2.8%.

"Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии – 76%, летальность у больных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), – 89%", – подытожили в НАН.

Напомним, утром 2 марта в Украине зафиксировали 5 336 новых случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии такой недуг диагностировали у 1 357 470 человек.

Также мы писали, что новое исследование показывает, что в течение следующих нескольких лет коронавирус может превратиться в сезонное заболевание, подобное простуде, или в худшем случае, ежегодному гриппу.

Заслуженный врач Украины, профессор, завкафедрой НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская отметила, что коронавирус продолжает адаптироваться к нам, а мы — к нему. Последние изменения в клиническом течении инфекции могут свидетельствовать о появлении нового штамма возбудителя, особенностью которого является увеличенная смертность у молодых пациентов.