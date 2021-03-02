Статистика коронавируса на 2 марта: 5 336 новых случаев заболевания

За последние сутки медики госпитализировали 1410 пациентом с инфекцией COVID-19.

Утром 2 марта в Украине зафиксировали 5 336 новых случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии такой недуг диагностировали у 1 357 470 человек. Министр здравоохранения Максим Степанов раскрыл официальную статистику на своей странице в Facebook.

"5336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 02 марта 2021 года. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников", — такие цифры приводит глава Минздрава.

За последние сутки:

госпитализировали — 1410 человек;

умерли от коронавируса — 162 человека;

выздоровели — 5194 человека;

За то же время украинские медики провели 54 994 тестирований, в том числе 27407 исследований методом ПЦР, 14483 — методом ИФА, 13104 — экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

С момент начала пандемии в Украине:

заболели — 1357470 человек;

выздоровели — 1176918 человек;

летальных исходов — 26 212;

провели ПЦР-тестов — 6948980.

[ + – ] Статистика заболеваемости Минздрава на 2 марта Фото: Facebook / Максим Степанов

Больше всего подтвержденных случаев заболевания коронавирусом состоянием на 2 марта зафиксировали в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях, а также в Киеве (463).

Количество заболеваний в регионах за последние сутки:

м. Киев — 463 случая;

Винницкая область — 453 случая;

Волынская область — 140 случаев;

Днепропетровская область — 206 случаев;

Донецкая область — 107 случаев;

Житомирская область — 94 случая;

Закарпатская область — 438 случаев;

Запорожская область — 163 случая;

Ивано-Франковская область — 649 случаев;

Киевская область — 231 случай;

Кировоградская область — 26 случаев;

Луганская область — 32 случая;

Львовская область — 349 случаев;

Николаевская область — 153 случая;

Одесская область — 319 случаев;

Полтавская область — 131 случай;

Ровенская область — 108 случаев;

Сумская область — 37 случаев;

Тернопольская область — 146 случаев;

Харьковская область — 319 случаев;

Херсонская область — 18 случаев;

Хмельницкая область — 105 случаев;

Черкасская область — 93 случая;

Черновицкая область — 504 случая;

Черниговская область — 52 случая.

Ранее Миниздрав привел статистические данные по госпитализации. Состоянием на вечер 1 марта в Украине больные коронавирусом пациенты заняты 24 704 из 69 500 коек, заполненность составила 35,55%. Самая большая загруженность в Ивано-Франковской области (82,04%), тяжелая ситуация также наблюдается в Закарпатской (76,21%) и Винницкой областях (61,36%).

За сутки количество свободных мест сократилось на 847, днем ранее насчитывалось 23 857 госпитализированных с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19. 1 марта в больницах разместили еще 1410 пациентов с коронавирусом и выписали 585 человек.