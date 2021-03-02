Статистика коронавірусу на 2 березня: 5 336 нових випадків захворювання

За останню добу медики госпіталізували 1410 пацієнтів з інфекцією COVID-19.

Вранці 2 березня в Україні зафіксували 5 336 нових випадків захворювання на коронавірус, усього з початку пандемії таку недугу діагностували в 1 357 470 осіб. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкрив офіційну статистику на своїй сторінці у Facebook.

"5336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 02 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 308 дітей і 218 медпрацівників", — такі цифри наводить голова МОЗ.

За останню добу:

госпіталізували — 1410 осіб;

померли від коронавірусу — 162 людини;

одужали — 5194 людини;

За той же час українські медики провели 54 994 тестування, у тому числі 27407 досліджень методом ПЦР, 14483 — методом ІФА, 13104 — експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

З моменту початку пандемії в Україні:

захворіли — 1357470 чоловік;

одужали — 1176918 чоловік;

летальних випадків — 26 212;

провели ПЦР-тестів — 6948980.

[ + – ] Статистика захворюваності МОЗ на 2 березня Фото: Facebook / Максим Степанов

Найбільше підтверджених випадків захворювання на коронавірус станом на 2 березня зафіксували в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях, а також у Києві (463).

Кількість захворювань у регіонах за останню добу:

м. Київ — 463 випадки;

Вінницька область — 453 випадки;

Волинська область — 140 випадків;

Дніпропетровська область — 206 випадків;

Донецька область — 107 випадків;

Житомирська область — 94 випадки;

Закарпатська область — 438 випадків;

Запорізька область — 163 випадки;

Івано-Франківська область — 649 випадків;

Київська область — 231 випадок;

Кіровоградська область — 26 випадків;

Луганська область — 32 випадки;

Львівська область — 349 випадків;

Миколаївська область — 153 випадки;

Одеська область — 319 випадків;

Полтавська область — 131 випадок;

Рівненська область — 108 випадків;

Сумська область — 37 випадків;

Тернопільська область — 146 випадків;

Харківська область — 319 випадків;

Херсонська область — 18 випадків;

Хмельницька область — 105 випадків;

Черкаська область — 93 випадки;

Чернівецька область — 504 випадки;

Чернігівська область — 52 випадки.

Раніше МОЗ навело статистичні дані щодо госпіталізації. Станом на вечір 1 березня в Україні хворими на коронавірус пацієнтами зайняті 24 704 з 69 500 ліжок, заповненість становить 35,55%. Найбільша завантаженість в Івано-Франківській області (82,04%), важка ситуація також спостерігається в Закарпатській (76,21%) і Вінницькій областях (61,36%).

За добу кількість вільних місць скоротилася на 847, днем раніше нараховувалося 23 857 госпіталізованих з підтвердженим діагнозом або підозрою на COVID-19. 1 березня в лікарнях розмістили ще 1410 пацієнтів з коронавірусом і виписали 585 осіб.