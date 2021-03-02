Статистика коронавірусу на 2 березня: 5 336 нових випадків захворювання
За останню добу медики госпіталізували 1410 пацієнтів з інфекцією COVID-19.
Вранці 2 березня в Україні зафіксували 5 336 нових випадків захворювання на коронавірус, усього з початку пандемії таку недугу діагностували в 1 357 470 осіб. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкрив офіційну статистику на своїй сторінці у Facebook.
"5336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 02 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 308 дітей і 218 медпрацівників", — такі цифри наводить голова МОЗ.
За останню добу:
- госпіталізували — 1410 осіб;
- померли від коронавірусу — 162 людини;
- одужали — 5194 людини;
За той же час українські медики провели 54 994 тестування, у тому числі 27407 досліджень методом ПЦР, 14483 — методом ІФА, 13104 — експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
З моменту початку пандемії в Україні:
- захворіли — 1357470 чоловік;
- одужали — 1176918 чоловік;
- летальних випадків — 26 212;
- провели ПЦР-тестів — 6948980.
Найбільше підтверджених випадків захворювання на коронавірус станом на 2 березня зафіксували в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях, а також у Києві (463).
Кількість захворювань у регіонах за останню добу:
- м. Київ — 463 випадки;
- Вінницька область — 453 випадки;
- Волинська область — 140 випадків;
- Дніпропетровська область — 206 випадків;
- Донецька область — 107 випадків;
- Житомирська область — 94 випадки;
- Закарпатська область — 438 випадків;
- Запорізька область — 163 випадки;
- Івано-Франківська область — 649 випадків;
- Київська область — 231 випадок;
- Кіровоградська область — 26 випадків;
- Луганська область — 32 випадки;
- Львівська область — 349 випадків;
- Миколаївська область — 153 випадки;
- Одеська область — 319 випадків;
- Полтавська область — 131 випадок;
- Рівненська область — 108 випадків;
- Сумська область — 37 випадків;
- Тернопільська область — 146 випадків;
- Харківська область — 319 випадків;
- Херсонська область — 18 випадків;
- Хмельницька область — 105 випадків;
- Черкаська область — 93 випадки;
- Чернівецька область — 504 випадки;
- Чернігівська область — 52 випадки.
Раніше МОЗ навело статистичні дані щодо госпіталізації. Станом на вечір 1 березня в Україні хворими на коронавірус пацієнтами зайняті 24 704 з 69 500 ліжок, заповненість становить 35,55%. Найбільша завантаженість в Івано-Франківській області (82,04%), важка ситуація також спостерігається в Закарпатській (76,21%) і Вінницькій областях (61,36%).
За добу кількість вільних місць скоротилася на 847, днем раніше нараховувалося 23 857 госпіталізованих з підтвердженим діагнозом або підозрою на COVID-19. 1 березня в лікарнях розмістили ще 1410 пацієнтів з коронавірусом і виписали 585 осіб.