Статистика коронавируса на 1 марта: 1 410 новых случаев госпитализации

За прошедшие сутки количество занятых коек для COVID-больных увеличилось на 847.

По данным сайта Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на вечер понедельника, 1 марта, в Украине занято 24 704 койко-мест из имеющихся 69 500 (35,55% от их общего числа).

Таким образом, за прошедшие сутки количество свободных коек сократилось на 847, поскольку днем ранее в больницах находились 23 857 пациентов с COVID-19 или подозрением на него.

По состоянию на вечер понедельника, 1 марта, число госпитализаций пациентов с подозрением на коронавирус или с уже подтвержденным заболеванием составило 1 410 человек, в то же время выписали 585 человек.

Наиболее трудная эпидемиологическая ситуация – в Ивано-Франковской области. Там, по состоянию на 1 марта, заполнено 82,04%. Далее идут Закарпатская (76,21%) и Винницкая области (61,36%).

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данный Минздрава и региональных лабцентров, написал у себя в Facebook, что до выхода на пик осени 2020 года по числу госпитализированных пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 осталось два дня. По числу госпитализаций с подозрением и подтвержденным коронавирусом – 7 дней.

По словам блогера, за прошлую неделю число госпитализированных пациентов с диагнозом и подозрением выросло на 4 262.

"Недельный темп в 2 раза выше предшествующей недели", – отметил Истребин, добавив, что все области перешли к росту госпитализаций.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за 28 февраля в Украине зафиксировали 4 285 новых случаев COVID-19. Среди них – 258 детей и 93 медработника. Всего с начала пандемии этот диагноз поставили 1 352 134 людям.

Напомним, в первый день весны 2021 года Степанов публично вакцинировался индийской вакциной Covishield.

23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы.

С 1 марта 2021 года в Украине стартовала запись на получение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Сделать это можно через мобильное приложение "Дія". В разделе "услуги" появился подраздел "запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Зайдя туда необходимо указать кем Вы работаете и населенный пункт, в котором Вы хотели бы получить прививку.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.