Статистика коронавірусу на 1 березня: 1 410 нових випадків госпіталізації

За минулу добу кількість зайнятих ліжок для COVID-хворих збільшилася на 847.

За даними сайту Міністерства охорони здоров'я України, станом на вечір понеділка, 1 березня, в Україні зайнято 24 704 ліжко-місць з наявних 69 500 (35,55% від їх загального числа).

Таким чином, за минулу добу кількість вільних ліжок скоротилася на 847, оскільки днем раніше в лікарнях перебували 23 857 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на нього.

Станом на вечір понеділка, 1 березня, число госпіталізацій пацієнтів з підозрою на коронавірус або з вже підтвердженим захворюванням склало 1 410 осіб, водночас виписали 585 осіб.

Найважча епідеміологічна ситуація — в Івано-Франківській області. Там, станом на 1 березня, заповнені 82,04%. Далі йдуть Закарпатська (76,21%) і Вінницька області (61,36%).

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ та регіональних лабцентрів, написав у себе у Facebook, що до виходу на пік осені 2020 року числу госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 залишилося два дні. За кількістю госпіталізацій з підозрою і підтвердженим коронавірусів — 7 днів.

За словами блогера, за минулий тиждень число госпіталізованих пацієнтів з діагнозом і підозрою зросла на 4 262.

"Тижневий темп в 2 рази вище попереднього тижня", — зазначив Істребін, додавши, що всі області перейшли до збільшення кількості госпіталізацій.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 28 лютого в Україні зафіксували 4 285 нових випадків COVID-19. Серед них — 258 дітей і 93 медпрацівника. Всього з початку пандемії цей діагноз поставили 1 352 134 людям.

Нагадаємо, у перший день весни 2021 року Степанов публічно вакцинувалася індійською вакциною Covishield.

23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Перші партії вакцини 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони.

З 1 березня 2021 року в Україні стартував запис на отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Зробити це можна через мобільний додаток "Дія". У розділі "послуги" з'явився підрозділ "запис в лист очікування вакцинації від COVID-19". Зайшовши туди необхідно вказати ким Ви працюєте і населений пункт, у якому Ви хотіли б отримати щеплення.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжні дослідження" в Індії.