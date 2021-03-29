"Ми на межі": пацієнтів із COVID-19 з Харкова звозять в переповнену лікарню Лозову

Обласний центр, запевняють медики, ігнорує повідомлення про відсутність вільних місць.

У Лозівську лікарню без попередження надсилають пацієнтів із Харкова та інших медустанов регіону, незважаючи на 100% заповненість ліжок. Про це заступник керівника Лозівського територіального медичного об'єднання Олександр Іваненко розповів "Суспільному".

Лозова з 29 березня перебуває в "червоній" зоні адаптивного карантину. Станом на понеділок у місцевій лікарні зайняті всі 175 місць для хворих COVID-19, враховуючи 7 ліжок у реанімації. За словами Іваненка, у суботу до них прислали чотирьох осіб, у неділю — ще сім, два пацієнти прибули вранці.

"З Водолаги, з Пісочина, з Харкова. Куди ми не дзвонили, не зверталися, нас ніхто не чує, що ми не можемо приймати", — обурився медик. — "Харків — багатомільйонний, не може вирішити це питання".

Він звернув увагу, що Лозівська лікарня — одна на кілька сусідніх районів. При цьому медустанові не вистачає співробітників і місця, де можна обладнати нові ліжко-місця для коронавірусних пацієнтів.

"Поки ми на межі, ми третій день подаємо до Харкова, що в нас місць вільних немає. Ми на ручному управлінні", — підкреслив Олександр Іваненко.

Перший заступник мера Лозовий Олександр Жидков розповів про погіршення ситуації: за останній тиждень у місті зафіксували 131 новий випадок захворювання. Він підтвердив, що в їхні лікарні надходять люди з інших районів, враховуючи Харківський. За даними міської ради, за 2020 рік на території громади померли 48 людей, а всього за три місяці 2021 року — 24 людини.

Раніше стало відомо, що через брак місць в обласних лікарнях, пацієнтів із COVID-19 відправляють з Харкова до Чугуєва. Про це заявила чугуївська мер Галина Мінаєва. Місцева лікарня намагається розширити кількість місць для ковідних хворих.

З'явилася інформація, що лікарням Харкова критично не вистачає лікарів і молодшого медичного персоналу. Як повідомила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан, навантаження на бригади з боротьби з коронавірусом у півтора рази збільшилося порівняно з двома попередніми місяцями.