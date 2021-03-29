"Мы на грани": пациентов с COVID-19 из Харькова свозят в переполненную больницу Лозовой

Областной центр, уверяют медики, игнорирует сообщения об отсутствии свободных мест.

В Лозовскую больницу без предупреждения присылают пациентов из Харькова и других медучреждений региона, несмотря на 100% заполненность коек. Об этом заместитель руководителя Лозовского территориального медицинского объединения Александр Иваненко рассказал "Суспільному".

Лозовая с 29 марта находится в "красной" зоне адаптивного карантина. Состоянием на понедельник в местной больнице заняты все 175 мест для больных COVID-19, включая 7 коек в реанимации. По словам Иваненко, в субботу к ним прислали четырех человек, в воскресенье — еще семь, два пациента прибыли утром.

"Из Водолаги, из Песочина, из Харькова. Куда мы не звонили, не обращались, нас никто не слышит, что мы не можем принимать", — возмутился медик. — "Харьков — многомиллионный, не может решить этот вопрос".

Он обратил внимание, что Лозовская больница — одна на несколько соседних районов. При этом медучреждению не хватает сотрудников и места, где можно оборудовать новые койко-места для коронавирусных пациентов.

"Пока мы на грани, мы третий день подаем в Харьков, что у нас мест свободных нет. Мы на ручном управлении", — подчеркнул Александр Иваненко.

Первый заместитель мэра Лозовой Александр Жидков рассказал об ухудшении ситуации: за последнюю неделю в городе зафиксировали 131 новый случай заболевания. Он подтвердил, что в их больницу поступают люди из других районов, включая Харьковский. По данным городского совета, за 2020 год на территории общины умерли 48 человек, а всего за три месяца 2021 года — 24 человека.

Ранее стало известно, что из-за нехватки мест в областных больницах, пациентов с COVID-19 отправляют из Харькова в Чугуев. Об этом заявила чугуевский мэр Галина Минаева. Местная больница пытается расширить количество мест для ковидных больных.

Появилась информация, что больницам Харькова критически не хватает врачей и младшего медицинского персонала. Как сообщила заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан, нагрузка на бригады по борьбе с коронавирусом в полтора раза увеличилась по сравнению с двумя предыдущими месяцами.