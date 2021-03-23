"Физически не хватает людей": в Харькове местные власти ищут медперсонал для борьбы с COVID-19

Городским больницам не хватает анестезиологов, кардиологов, терапевтов, медсестер и младшего медицинского персонала.

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан на совещании с руководителями медучреждений заявила о недостатке врачей для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Горбунова-Рубан сообщает, что нагрузка на "ковидные" бригады увеличилась в полтора раза в сравнении с двумя предыдущими месяцами. Но создать новую бригаду можно будет лишь после сдачи отчета в Национальную службу здоровья Украины.

"В апреле мы столкнемся с проблемой, что у нас физически не будет людей, которых мы могли бы включить в состав бригад. Поэтому я вынуждена обратиться ко всем, кто имеет медицинское образование. Пожалуйста, если у вас есть возможность и вы хотели бы получить более высокую зарплату в период работы в этих бригадах — обращайтесь в наши медучреждения", — заявила заммэра.

По ее данным, в 4 городских больницах не хватает анестезиологов, кардиологов, терапевтов, медсестер и младших медицинских сотрудников. Горсовет готов принимать на работу научных работников и студентов со средним медобразованием.

Также в горсовете надеются на выделения госпиталя для инвалидов войны для борьбы с коронавирусом.

Напомним, 17 марта на заседании комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение о создании резерва студентов и преподавателей для борьбы с COVID-19.

Ранее стало известно, что в Харьковской областной инфекционной больнице сложилась критическая ситуация с коронавирусной инфекцией. Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила в "Фейсбук", что 13 жителей Харькова привезли в их медучреждение из-за того, что для них якобы не хватило мест в больницах областного центра.

20 марта мэр Львова Андрей Садовой также призвал медиков из Львова и других областей приезжать во Львов для помощи в борьбе с пандемией.