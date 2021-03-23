"Фізично не вистачає людей": у Харкові місцева влада шукає медперсонал для боротьби з COVID-19

Міським лікарням не вистачає анестезіологів, кардіологів, терапевтів, медсестер і молодшого медичного персоналу.

Заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан на нараді з керівниками медустанов заявила про нестачу лікарів для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба міськради.

Горбунова-Рубан повідомляє, що навантаження на "ковідні" бригади збільшилося в півтора рази порівняно з двома попередніми місяцями. Але створити нову бригаду можна буде лише після здачі звіту в Національну службу здоров'я України.

"У квітні ми зіткнемося з проблемою, що в нас фізично не буде людей, яких ми могли б додати до складу бригад. Тому я змушена звернутися до всіх, хто має медичну освіту. Будь ласка, якщо у вас є можливість і ви хотіли б отримати вищу зарплату в період роботи в цих бригадах — звертайтеся в наші медустанови", — заявила заступниця мера.

За її даними, у 4 міських лікарнях не вистачає анестезіологів, кардіологів, терапевтів, медсестер та молодших медичних працівників. Міськрада готова брати на роботу наукових працівників та студентів зі середньою медосвітою.

Також у міськраді сподіваються на виділення госпіталю для інвалідів війни для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, 17 березня на засіданні комісії ТЕБ та НС було ухвалене рішення про створення резерву студентів і викладачів для боротьби з COVID-19.

Раніше стало відомо, що в Харківській обласній інфекційній лікарні склалася критична ситуація з коронавірусною інфекцією. Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила у "Фейсбук", що 13 жителів Харкова привезли в їхню медустанову через те, що для них нібито не вистачило місць у лікарнях обласного центру.

20 березня мер Львова Андрій Садовий також закликав медиків зі Львова та інших областей приїжджати до Львова для допомоги в боротьбі з пандемією.