"Компенсация гарантирована": Садовой призвал медиков приезжать во Львов из других регионов

Львовские больницы готовы принять на работу любого человека с медицинским образованием.

Мэр Львова Андрей Садовой пригласил врачей приезжать во Львов, чтобы помогать пациентам с COVID-19. Он рассказал о критической ситуации на своей странице в социальной сети "Facebook".

Андрей Садовой предложил врачам из других городов и регионов работать в медицинских учреждениях Львова. Для этого врачам и медицинским работникам с профильным образованием необходимо обратиться на горячую линию или заполнить форму на специальном сайте, указав свои данные. Сейчас власти пытаются предоставить новые койко-места в больницах, однако этого недостаточно, ведь критически не хватает персонала.

"Знаю, что у нас есть много медиков, которые смогут прийти на помощь. В конце концов, если вы не из Львова, то есть хорошую возможность это изменить. Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей", — написал глава города в своем посте. — "Достойная финансовая компенсация гарантирована!".

[ + – ] Пост Андрея Садового о медиках во Львове Фото: Андрей Садовый/Facebook

Как подчеркнул Андрей Садовой, во Львовской области каждый день госпитализируют по 250-300 человек с коронавирусной инфекцией, за последние сутки регион установил новый антирекорд — в больницах разместили 338 пациентов.

Ранее во Львове с 19 марта усилили карантин, не дожидаясь решения Кабинета министров. Андрей Садовой объяснил, что городские власти приняли такое решение из-за растущей динамики заболеваемости и большого количества тяжелых больных. Он надеется, что ограничения помогут не допустить медицинского коллапса в городе и оперативно подготовить 700 дополнительных коек.

Среди прочего, во Львове до 28 марта закроют все торговые центры и культурные учреждения, включая кинотеатры и концертные площадки, а также запрещают массовые мероприятия. В торговых центрах будут открыты только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины, заведения общественного питания смогут готовить еду на вынос и доставку, в салоны красоту и спортзалы обязаны пускать только по записи.