Во Львове ужесточили карантин, не дожидаясь решения Кабмина: что запретили

Строгие ограничения будут действовать больше недели, пока медики готовят новые места в больницах.

Местные власти с 19 марта вводят во Львове усиленный карантин, не дожидаясь распоряжения Кабмина. Об этом на своей странице в Фейсбук объявил мэр города Андрей Садовой.

В среду решение об ужесточении мер приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. До 28 марта на территории всей Львовской общины будут действовать такие ограничения:

ученики младших классов отправляются на каникулы, старшеклассники продолжат обучение дистанционно, детские сады — в прежнем режиме;

закрываются все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;

заведения общественного питания могут работать только "на вынос" или с доставкой;

в торговых центрах будут открыты только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;

хозяйственные магазины смогут выдавать товары по предварительному заказу;

все массовые мероприятия отменяются или переносятся;

салоны красоты и спортивные залы обязаны принимать клиентов только по предварительной записи.

Транспорт во Львове продолжит возить пассажиров в масках и только на сидячих местах. Рынки пока будут работать без изменений, однако мэр пригрозил закрывать их в случае нарушений карантина.

"Почему мы решили не ждать решения Кабмина и принимать такие решения сейчас? Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города", — объяснил Андрей Садовой.

Как утверждает мэр, благодаря сэкономленному времени власти смогут подготовить 700 дополнительных коек в медучреждениях и сократить пути передачи вируса. Городской совет также обратился к областным органам власти и порекомендовал усилить карантинные меры во всем регионе.

Накануне Андрей Садовой обратил внимание, что ситуация во Львове заметно ухудшается. Состоянием на 16 марта во Львове госпитализировали 79 человек, всего в больницах лечатся 652 больных, большинство из них нуждаются в обеспечении кислородом.

"Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем ​​количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро", — отметил Садовый.

Ранее Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил, что Львовская область находится на грани перехода в "красную" зону санитарно-эпидемической опасности и местным жителям нужно готовиться к строгим ограничениям. Так за последние сутки регион занял второе место по количеству новых случаев заболевания — 884 человека.