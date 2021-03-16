Во Львове готовят дополнительные койко-места для больных Covid-19

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине зарегистрировано во Львовской области — 1065.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе ухудшается ситуация с заболеваемостью на COVID-19. В городских поликлиниках обустраивают временные госпитали для больных. Об этом Садовый написал в Facebook.

На первом этапе подготовлено 366 дополнительных койко-мест.

Кровати для больных обустроят в таких заведениях:

Амбулаторное отделение 8-й больницы — 36 коек;

2-е поликлиническое отделение на ул. Мазепы — 150 коек;

4-поликлиника на ул. Красной Калины — 60 коек;

2-я поликлиника на ул. Симоненко — 70 коек;

10-клиническая больница на ул. Бой-Желенского — 50 коек.

Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудит количество и места расположения госпиталей на базе поликлиник.

"Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем ​​количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро", — говорит Садовый.

За последние сутки во Львове госпитализировали 79 человек. Выписали из больницы — 46. Всего на лечении находится 652 больных, большинство из них нуждаются в обеспечении кислородом.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине зарегистрировано во Львовской области — 1065.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Львовская область приближается к "красной" зоне карантинных ограничений. По его словам, сейчас в регионе фиксируется рост количества заболевших и как следствие — госпитализаций.

В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой. Сейчас волна коронавируса характеризуется "супервосприимчивостью и суперраспространением", а также большим количеством тяжелых и летальных случаев коронавируса.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел пресс-конференцию, посвященную году работы своего правительства. На ней он заявил, что третья волна коронавируса, которая уже началась, может привести к введению очередного локдауна.