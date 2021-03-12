Львовская область может попасть в "красную" зону в ближайшие дни, - Степанов (видео)

Cейчас в регионе, по словам министра, занято более 50% коек, из них 43% — с кислородом.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Львовская область приближается к "красной" зоне карантинных ограничений. Об этом он сообщил на брифинге во Львове.

По его словам, сейчас в регионе фиксируется рост количества заболевших и как следствие — госпитализаций. Сейчас занято более 50% коек, из них 43% — с кислородом.

"То есть на сегодняшний день область уверенно движется к "красному" уровню эпидемической опасности", — сказал он.

По мнению министра, можно не допустить попадание Львовской области в "красную зону".

"У органов местного самоуправления есть соответствующие возможности ввести определенные ограничительные меры, которые бы сдерживали развитие COVID-19, и в то же время могли бы не допустить перехода к "красному" уровню", — отметил он.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев заболевания COVID-19. За день наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской области — 1310 новых заболевших. Это новый антирекорд для региона, предыдущий был достигнут 3 марта (888 случаев), когда его перевели в "красную" карантинную зону. В лидерах также оказались Винницкая и Одесская области, а также город Киев.

В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой. Сейчас волна коронавируса характеризуется "супервосприимчивостью и суперраспространением", а также большим количеством тяжелых и летальных случаев коронавируса.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел пресс-конференцию, посвященную году работы своего правительства. На ней он заявил, что третья волна коронавируса, которая уже началась, может привести к введению очередного локдауна.