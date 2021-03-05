Третья волна коронавируса: почему Денис Шмыгаль говорит о новом локдауне

Действительно ли Украину ожидает новый локдаун и какая по счету волна коронавируса движется по стране? После пресс-конференции премьер-министра Дениса Шмыгаля эти вопросы интересуют всех.

В четверг, 4 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел пресс-конференцию, посвященную году работы своего правительства. На ней он заявил, что третья волна коронавируса, которая уже началась, может привести к введению очередного локдауна.

Коронавирус в Украине: если медицина не будет справляться, будет жесткий карантин

"Если ситуация будет ухудшаться, если мы будем видеть, что медицина не справляется, то, наверное, у нас не будет другого выхода, чем введение жесткого карантина такого типа, который мы уже переживали. Я бы очень этого не хотел", – отметил премьер.

Шмыгаль предупредил, что процесс вакцинации населения достаточно долгий, потому людям следует ответственно относиться к соблюдению карантинных мер предосторожности – носить маски, соблюдать социальную дистанцию и так далее.

В "зоне риска", по его словам, сейчас находятся несколько западных областей страны, а также Киев.

[ + – ] Разговор о третьей волне начинается с 31-й минуты

О том, какие именно области рискуют в ближайшее оказаться в "красной зоне", ранее рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Речь идет о Винницкой, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, запорожской, Луганской и Тернопольской областях. При этом в Черновицкой и Ивано-Франковской области уже действуют жесткие ограничения.

Статистика коронавируса в Украине

В целом по стране за минувшие сутки (3 марта) зафиксировали 10 057 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших – 611 детей и 388 медицинских работников.

Наибольший прирост наблюдается в Киеве (868 случаев), а также в Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

При этом 3 271 человека госпитализировали, 4 837 человек – выздоровели. 194 человека умерли в результате заболевания.

Наиболее непростая ситуация с койками, по данным на утро 4 марта, наблюдается в Ивано-Франковской, Закарпатской и Винницкой областях.

Самая тяжелая эпидемическая ситуация в Ивано-Франковской области, где заполненными оказались 82,38% койко-мест (83,32% накануне). В антирейтинг также попали Закарпатская (77,72%) и Винницкая (61,42%) области.

Примечательно, что ровно месяц назад – 4 февраля – было всего 5082 случая новых заболеваний и 1893 госпитализации.

Денис Шмыгаль о коронавирусе

В интервью Фокусу премьер-министр Шмыгаль заявил, что в условиях отсутствия коллективного иммунитета ограничительные меры наиболее эффективны – ничего лучше попросту не придумано в мире.

"Например, жесткий карантин весной позволил остановить первую волну, когда основной угрозой были панические настроения в обществе. Люди боялись этого вируса, не понимали, с чем имеют дело. Украина прошла этот период мягко по сравнению с Испанией, Италией, которые столкнулись с огромными потерями людей и проблемами для экономики", – отметил он.

По его словам, во время второй волны, которая протекала осенью, главным врагом украинцев стало равнодушие.

"Когда людям все равно, все измучены ограничениями, напряжением. Мы регулировали вопросы адаптивным карантином, затем был карантин выходного дня, который критиковали, но он дал результат — новогодние и рождественские каникулы прошли без пиковых вспышек", – отметил он.

Сейчас же, по его словам, снова фиксируется рост заболеваемости и видно, что началась третья волна коронавируса.

Примечательно, что ровно за день до заявления Шмыгаля о третьей волне – 3 марта – Украина "отмечала" годовщину первого случая заболевания на COVID-19.

Избыточная смертность. Сколько украинцев на самом деле умерло от пандемии

По данным Государственной службы статистики, за 2020 год от коронавируса в Украине умерли 20 709 человек.

При этом общий показатель смертности в Украине в прошлом году стал самым высоким за последние пять лет. В 2020-м умерло на 35 тысяч человек больше, чем в 2019-м – 616 тысяч против 581 тысячи соответственно.

При этом наибольший рост смертности происходил в осенне-зимний период, когда в стране была вспышка заболеваемости коронавирусом.

Так, если в среднем с 2015 по 2019 годы в сентябре умирали 42 000 человек, то уже в 2020 году эта цифра выросла на 15% и составила 48 372 человека.

Если брать октябрь (50 000 в среднем за последние пять лет 69 047 в 2020) и ноябрь (48 000 против 63 438), то уровень смертности также рос, а уже в декабре 2020-го умерло на 17 тысяч человек больше, чем в среднем за пять лет до этого – 50 000 против 67 663.

Таким образом, общее количество смертей за последние месяцы 2020 года значительно превышают и ожидаемую смертность, которая высчитывается из среднего показателя предыдущих лет, и официальные данные по смертности от COVID-19.

По данным Национальной академии наук Украины, в действительности количество смертей, которые связаны с коронавирусом, может составлять от 40 до 60 тысяч, что в несколько раз превышает официальные цифры.

Британский штамм коронавируса в Украине: да или нет?

Как сообщалось ранее, в Украине подтвердили два первых случая "британского" штамма коронавируса.

Так называемую "британскую" мутацию вируса обнаружили сразу у двух пациентов из Ивано-Франковска. Сейчас они находятся под наблюдением медиков. Врачи уверяют, что вакцина против COVID-19 может защитить украинцев от этой разновидности, но о других штаммах такого нельзя сказать наверняка.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что в некоторых ситуациях врачи вынуждены выписывать на дом пациентов с кислородной недостаточностью. Глава правительства отметил, что происходит это лишь в тех случаях, когда необходимо освободить места для тяжелых пациентов.

Напомним, в ноябре 2020 в Киевской области умер отец, отдав свой кислород больному COVID-19 сыну. Тогда волонтер Дана Яровая заявила, что в больнице кислородные концентраторы дают только на 15 минут, потому что их не хватает.

В Минздраве также сообщили, что смертность в Украине может значительно увеличиться из-за внезапных изменений клинического течения COVID-19.