Советник Минздрава рассказала о новых особенностях течения COVID-19 в Украине

В последнее время состояние трети пациентов резко ухудшается вместо ожидаемого улучшения.

Смертность в Украине может значительно увеличиться из-за внезапных изменений клинического течения COVID-19. Ведущий внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская рассказала о новых особенностях болезни на своей странице в "Фейсбук".

По словам врача, сейчас значительно увеличилась доля молодых людей от 30 лет, которые болеют в тяжелой форме. Все чаще медики замечают ухудшения здоровья в остром периоде, когда лечить пациента становится намного сложнее. Кроме того, снизилась информативность ряда лабораторных показателей и наблюдается сопротивляемость вируса к обычным методам лечения.

"О традиционном нашем ожидании улучшения состояния с 14-16 дня болезни можно забыть, приблизительно у трети госпитализированных больных именно с этого времени или чуть раньше наступает ухудшение, иногда очень серьёзное", — заявила главный инфекционист.

Советник Минздрава считает, что такие резкие изменения нельзя объяснить обычными процессами адаптации организмов. Вероятно, украинцы столкнулись с новым штаммом возбудителя, который пока не удается точно определить.

"Официально полученные данные из референс- лабораторий показывают, что секвенированные образцы материала от больных имеют принадлежность к генетической линии В, имеющей китайские «корни». Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличение летальности, в т.ч. у молодых людей", — отметила Голубовская.

Она посоветовала врачам критически оценивать результаты лабораторных исследований, а при лечении ориентироваться на клинические показатели.

Ранее инфекционист предположил, что мутация коронавируса стала причиной значительного повышения заболеваемости и смертности в Закарпатской области. Он предположил, что новый штамм пришел в Украину из Европы. Поэтому состояние многих пациентов резко ухудшается, и "люди сгорают за несколько дней".

Писали также, как главный санврач Украины Виктор Ляшко во время брифинга заявил, что в стране пока не обнаружили штаммов коронавируса из Великобритании, Бразилии или ЮАР. Вскоре Минздрав должен получить результаты исследования образцов, которые собрали в Ивано-Франковской области.