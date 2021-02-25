Врач заявил о появлении нового штамма COVID-19 на Закарпатье: "Сгорают за несколько дней"

Состояние пациентов быстро ухудшается, несмотря на старания медиков и вентиляцию легких.

Врач областной инфекционной больницы Степан Карабиньош назвал новый штамм вируса причиной резкого скачка заболеваемости в Закарпатской области. Он рассказал о тяжелых симптомах пациентов в комментарии порталу "Обозреватель".

По состоянию на 24 февраля в Закарпатской области от COVID-19 умерли 13 человек — это самый высокий показатель по Украине. Незадолго до этого регион установил антирекорд за год — 15 смертей. По мнению инфекциониста, главной причиной ухудшения ситуации стала мутация вируса.

"Из Европы пошла вторая волна заболевания, причем к нам пришел уже новый штамм. Вирус поменялся, мы это наблюдаем сейчас", — заявил Степан Карабиньош.

По наблюдениям врача, в первые дни после поступления пациенты чувствуют себя нормально, адекватно реагируют, но потом их состояние резко ухудшается. Это не похоже на обычное развитие заболевания.

"Сатурация падает до 68%, его переводят в реанимацию, на ИВЛ и все, люди сгорают за несколько дней", – поделился медик.

Как рассказал Степан Карабиньош, после Нового года медикам удалось немного отдохнуть, ведь в инфекционном отделении находились всего 12 пациентов. Но несколько дней спустя все палаты были уже заняты, реанимация заполнилась на 100%. Врачи и медсестры испытывают хроническую усталость, но им приходится дополнительно дежурить, чтобы все пациенты получили необходимую помощь. Недавно в областной больнице Закарпатья сломалась кислородная установка, поэтому персоналу приходится еще тяжелее.

Еще одной причиной ухудшения ситуации Степан назвал несоблюдение карантинных ограничений. По его мнению, не помог даже локдаун.

Согласно официальной статистике Минздрава, за 24 февраля по всей Украине 2770 человек госпитализированы, 135 — умерли, 3889 — выздоровели. Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (652), Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654) и Винницкой (639) областях. При этом в столице наблюдается самый высокий уровень госпитализации (48,7%).