Статистика коронавируса на 25 февраля: динамика госпитализаций растет (инфографика)

За последние сутки больше всего новых случаев в Киеве (652), Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654) и Винницкой (639) областях.

За сутки 24 февраля зафиксировано 8 147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2770 человек;

умерли – 135;

выздоровели – 3889 человек;

проведено тестирований 86 926 (методом ПЦР – 36 670, методом ИФА –- 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген – 27 496).

За все время пандемии в Украине заболели — 1 325 841 человек, выздоровели – 1 159 311, умерли 25 596.

За последние сутки больше всего новых случаев в Киеве (652), Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654) и Винницкой (639) областях.

Динамика госпитализаций

Динамика уровня госпитализаций в регионах очень разная: от 48,7% в Киеве до минус 7,9% в Луганской области (по состоянию на 23 февраля).

Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. На закупку вакцины CoviShield из бюджета якобы было потрачено 1592,2 млн грн.