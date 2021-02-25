Статистика коронавірусу станом на 25 лютого: динаміка госпіталізацій зростає (інфографіка)

За останню добу найбільше нових випадків у Києві (652), Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654) та Вінницькій (639) областях.

За добу 24 лютого зафіксовано 8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 2 770 осіб;

померли — 135;

одужали — 3 889 осіб;

проведено тестувань 86 926 (методом ПЛР — 36 670, методом ІФА — 22 760, досліджень швидкими тестами на антиген — 27 496).

За весь час пандемії в Україні захворіли — 1 325 841 осіб, одужали — 1 159 311, померли — 25 596.

За останню добу найбільше нових випадків у Києві (652), Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654) та Вінницькій (639) областях.

Динаміка госпіталізацій

Динаміка рівня госпіталізацій в регіонах дуже різна: від 48,7% у Києві до мінус 7,9% у Луганській області (станом на 23 лютого).

Нагадаємо, 24 лютого в Україні почалася вакцинація від коронавірусу. На закупівлю вакцини CoviShield із бюджету нібито було витрачено 1592,2 млн грн.