Украина заплатила за вакцину CoviShield почти 1,6 млрд грн, - СМИ

Если такую сумму заплатили за 12 млн доз вакцины, то одна прививка обошлась около 133 грн.

Издание "Страна" со ссылкой на свои источники в Министерстве финансов Украины сообщили о том, что на закупку вакцины от коронавируса CoviShield из бюджета якобы было потрачено 1592,2 млн грн (1,59 млрд грн).

"Такая сумма прошла по кассе на сегодня. Но цена одной дозы пока неизвестна даже Минфину. Распорядителем этих средств является Министерство здравоохранения. Кому, сколько и как Минздрав заплатил, мы не знаем", — рассказали источники изданию.

По информации журналистов, для того, чтобы выяснить цену одной прививки препарата CoviShield, Минфин якобы отправил в Минздрав соответствующий запрос.

Стоит отметить, что журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов еще 22 февраля писал на своей странице в Facebook о том, что Минздрав, вероятно, заплатил за вакцины CoviShield 1,6 млрд грн. Если эту сумму заплатили за 12 млн доз вакцины, то один укол препарата должен стоить около 133 грн (примерно 4,8 доллара).

"Бельгийцам в прошлом году AstraZeneca обошлась в 1,8 евро за дозу", — писал Николов.

Отметим, 23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CoviShield. Первые партии вакцины сегодня, 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы. Первым, кто получил укол вакцины, стал врач-реаниматолог из Черкасс.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield.