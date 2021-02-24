Україна нібито заплатила за вакцину CoviShield майже 1,6 млрд грн

Якщо таку суму заплатили за 12 млн доз вакцини, то одне щеплення коштувало близько 133 грн.

Видання "Страна" з посиланням на свої джерела в Міністерстві фінансів України повідомили про те, що на закупівлю вакцини від коронавірусу CoviShield з бюджету нібито витратили 1592,2 млн грн (1,59 млрд грн).

"Така сума пройшла по касі на сьогодні. Але ціна однієї дози поки невідома навіть Мінфіну. Розпорядником цих коштів є Міністерство охорони здоров'я. Кому, скільки і як МОЗ заплатив, ми не знаємо", — розповіли джерела видання.

За інформацією журналістів, для того, щоб з'ясувати ціну одного щеплення препарату CoviShield, Мінфін нібито відправив до МОЗ відповідний запит.

Варто зазначити, що журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов ще 22 лютого писав на своїй сторінці у Facebook про те, що Міністерство охорони здоров'я, ймовірно, заплатило за вакцини CoviShield 1,6 млрд грн. Якщо цю суму заплатили за 12 млн доз вакцини, то один укол препарату повинен коштувати близько 133 грн (приблизно 4,8 долара).

"Бельгійцям минулого року AstraZeneca обійшлася в 1,8 євро за дозу", — писав Ніколов.

Зазначимо, 23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CoviShield. Перші партії вакцини сьогодні, 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони. Першим, хто отримав укол вакцини, став лікар-реаніматолог з Черкас.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield.