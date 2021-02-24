Первую в Украине прививку от коронавируса получил врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко.

В Украине сделали первую прививку от коронавируса. Ее получил врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко в Facebook.

"Знакомьтесь, это — Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида. Это врач-реаманитолог с г. Черкассы, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы", — пишет Скичко.

LB.ua сообщает, что перед прививкой ему измерили температуру и провели инструктаж.

Врач рассказал, что чувствует себя нормально, но немного волнуется.

"Если в общем — вакцинация является маркером цивилизованного общества. Нужны патроны на фронте? Нужна амуниция? Так же в медицине. Лучше быть предупрежденным, чем потом лечить осложнения болезни", — заявил Горенко.

Второй вакцинировали старшую сестру реанимационное отделение Нонну Хачатрян. Сама процедура прививки выполняла врач мобильной бригады Людмила Доценко.

Местное издание "Прочерк" сообщает, что в отделении анестезиологии и интенсивной терапии областной больницы уже согласились вакцинироваться 10 из 15 врачей и 26 медсестер. В общем по этому медучреждении готовы вакцинироваться 156 медиков.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 23 февраля заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине стартует с 24 февраля. Он отметил, что первые регионы, куда доставят вакцину — это Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир, Винница.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Она производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca и была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз CoviShield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение CoviShield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.