Перше в Україні щеплення від коронавірусу отримав лікар-реаніматолог з Черкас Євген Горенко.

В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу. Його отримав лікар-реаніматолог з Черкас Євген Горенко. Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко у Facebook.

"Знайомтеся, це — Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення від ковіду. Це лікар-реаніматолог з м. Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні", — пише Скічко.

LB.ua повідомляє, що перед щепленням йому виміряли температуру і провели інструктаж.

Лікар розповів, що відчуває себе нормально, але трохи хвилюється.

"Якщо в загальному — вакцинація є маркером цивілізованого суспільства. Потрібні патрони на фронті? Потрібна амуніція? Так само в медицині. Краще бути попередженим, ніж потім лікувати ускладнення хвороби", — заявив Горенко.

Другою вакцинували старшу сестру реанімаційного відділення Нонну Хачатрян. Саму процедуру щеплення виконувала лікар мобільної бригади Людмила Доценко.

Місцеве видання "Прочерк" повідомляє, що у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії обласної лікарні вже погодилися вакцинуватися 10 з 15 лікарів і 26 медсестер. Загалом у цій медустанові готові вакцинуватися 156 медиків.

Нагадаємо: головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 23 лютого заявив, що вакцинація від коронавірусної інфекції в Україні стартує з 24 лютого. Він зазначив, що перші регіони, куди доставлять вакцину — це Київ, Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир, Вінниця.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вона виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca і була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз CoviShield уже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, Мʼянму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення CoviShield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.