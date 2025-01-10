Алгоритми з ЗСУ відпрацьовані: в одному з регіонів України змінили підхід до тривог

У Черкаській області запускають "пілотний проєкт", пов’язаний з системою повітряних тривог. Оповіщення в регіоні відрізнятимуться від стандарту, щоб підприємства працювали безперервно.

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На Черкащині змінять систему оповіщень про повітряну тривогу. Про це 10 січня повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Ураховуючи кількість і тривалість повітряних тривог у нас в області та задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій, відсьогодні впроваджуємо в області пілотний проєкт. Попередньо відпрацювавши всі алгоритми з профільними службами та військовими", — зазначив він.

Очільник ОВА пояснив, що тепер у випадку небезпеки через російські дрони в регіоні застосовуватимуть диференціацію по районах. Тобто сигнал про повітряну тривогу отримуватиме конкретний район, де ЗСУ фіксують ціль або є потенційна загроза через роботу ППО.

Табурець додав, що сповіщення у разі ракетної небезпеки залишаються без змін. Тобто тривогу оголошуватимуть одночасно в усій Черкаській області.

Нагадаємо, у Києві наразі під час тривог зупиняється рух наземного громадського транспорту, а також не курсує метро відкритими ділянками. Однак це думають змінити, і Фокус зібрав усе, що відомо.

Вночі на 10 січня російські БПЛА атакували Україну. В столичну багатоповерхівку влучили уламки одного з дронів, але обійшлося без постраждалих. Удар прийшовся на верхній поверх будинку.