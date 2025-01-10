Алгоритмы с ВСУ отработаны: в одном из регионов Украины изменили подход к тревогам

В Черкасской области запускают "пилотный проект", связанный с системой воздушных тревог. Оповещения в регионе будут отличаться от стандарта, чтобы предприятия работали непрерывно.

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В Черкасской области изменят систему оповещений о воздушной тревоге. Об этом 10 января сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Учитывая количество и продолжительность воздушных тревог у нас в области и для бесперебойной работы предприятий, учреждений и организаций, с сегодняшнего дня внедряем в области пилотный проект. Предварительно отработав все алгоритмы с профильными службами и военными", — отметил он.

Глава ОВА объяснил, что теперь в случае опасности из-за российских дронов в регионе будут применять дифференциацию по районам. То есть сигнал о воздушной тревоге будет получать конкретный район, где ВСУ фиксируют цель или есть потенциальная угроза из-за работы ПВО.

Табурец добавил, что оповещения в случае ракетной опасности остаются без изменений. То есть тревогу будут объявлять одновременно во всей Черкасской области.

Напомним, в Киеве сейчас во время тревог останавливается движение наземного общественного транспорта, а также не курсирует метро открытыми участками. Однако это думают изменить, и Фокус собрал все, что известно.

Ночью на 10 января российские БПЛА атаковали Украину. В столичную многоэтажку попали обломки одного из дронов, но обошлось без пострадавших. Удар пришелся на верхний этаж дома.