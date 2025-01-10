РФ атаковала "шахедами": в Киеве дрон врезался в многоэтажку, что известно (фото, видео)

Как сообщают в соцсетях, разрушениям подверглись верхние этажи здания. Кроме того, повреждены шесть автомобилей.

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В ночь с 9 на 10 января российские оккупационные войска запустили по территории Украины ударные беспилотники, один из "шахедов" врезался в многоэтажку Киева. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку", — написал Ткаченко.

Он уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Повреждены окна, 6 авто. На месте работают службы", — отметил Ткаченко.

В то же время телеграмм-канал "Труха Киев" обнародовал фото поврежденного дома.

"Шахед" попал в дом в Киеве Фото: Труха

"Животные попали в верхний этаж", — говорится в подписи к фото.

Также в соцсетях появились фото того, как выглядит территория вокруг дома после попадания дрона.

"Шахед" попал в многоэтажку Киева Фото: Труха

Отметим, что около двух ночи корреспондентка Фокуса сообщила о том, что в Киеве прогремел взрыв.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на юг от Киева залетел враждебный "шахед".

Напомним, 8 января российские войска атаковали промышленную инфраструктуру города Запорожье управляемыми авиационными бомбами и баллистикой.

Фокус также писал о том, что в Киеве пересматривают работу транспорта во время тревоги.