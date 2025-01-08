ВС РФ запустили 64 "Шахеды", взрывалось в девяти областях: какие последствия атаки

Во время ночного налета российских "Шахедов", который состоялся ночью 8 января, воздушная тревога длилась от шести до восьми часов. Воздушное командование ВСУ доложило о сбитии 41 БПЛА.

Related video

В ночь с 7 на 8 января ВС РФ провели массированную воздушную атаку по украинцам с применением 64 дронов-камикадзе "Шахед". Силы противовоздушной обороны ВСУ сбивали вражеские цели в девяти областях на востоке, на юге и в центре страны. О деталях ночной атаки Воздушное командование рассказало на странице Facebook.

В заметке, которую опубликовали в 9 час. 8 января, указано, что во время ночной атаки дронов РФ удалось сбить 41 "Шахед", а еще 22 — локально потеряны. Отмечается, что локально потерянные БПЛА — это беспилотники-имитаторы. Четыре имитатора самостоятельно покинули пределы Украины: три устройства развернулось в сторону РФ, одно — в сторону Беларуси, написало командование.

Также Воздушные силы рассказали о точках пусков дронов и об областях, в которых работали украинские средства ПВО. Полигоны, с которых россияне запускали БПЛА, расположены в четырех ближайших регионах РФ — под Брянском, Курском, Орлом, Приморско-Ахтарском. Чтобы сбить вражеские устройства, привлекли авиацию, мобильные огневые группы, зенитные подразделения, средства РЭБ в следующих областях Украины:

Днепропетровская; Житомирская; Кировоградская; Николаевская; Полтавская; Сумская; Харьковская; Черкасская; Черниговская.

Обстрел РФ — детали ночной атаки 8 января

Воздушная тревога из-за ночной атаки РФ дольше всего длилась в Полтавской и Черниговской областях: около шести-восьми часов. В других — суммарно от двух до четырех часов. Между тем Воздушное командование о появлении первых "Шахедов" сообщило около 22 час. 7 января. Первая группа зашла с северо-востока и впоследствии разделилась на семь направлений, в частности, двигались на Киев, Житомир, Полтаву, затем добавились Запорожье и Кропивницкий. Следующие сообщения описывают перемещение дронов, которые петляли в воздухе над различными областями центра, востока и юга Украины.

Днепропетровская ОВА утром 8 января сообщила о работе ПВО над областью. В заметке главы военной администрации Сергея Лысака отмечается, что ПвК "Восток", вероятно, сбили один "Шахед". О таком же количестве сбитых дронов написал глва Николаевской ОГА Виталий Ким.

Кировоградская ОВА подтвердила работу мобильных огневых групп по российским дронам. По словам главы ОВА Андрея Райковича, отсутствуют негативные последствия атаки РФ.

Полтавская ОВА не писала о сбивании российских БПЛА над регионом. В то же время, в мониторинговых пабликах ночью сообщали о движении "Шахедов" в сторону Миргорода. Кроме того, написали о гуле дронов в Кременчуге, а около 6 ч., вероятно, слышали громкий взрыв. Городской голова Виталий Малецкий не комментировал ночные события.

Сумская ОВА написала о сбитии семи "Шахедов" ВС РФ, по которым успешно отработали мобильные огневые группы. О последствиях падения обломков данных не поступало.

Черкасская ОВА информировала о работе средств ПВО и обезвреживании четырех российских беспилотников.

"Обращений в экстренные службы относительно травмированных или повреждения имущества не было", — отметил председатель ОВА Игорь Табурец.

Житомирская, Харьковская и Черниговская ОВА деталей о ночном налете "Шахедов" не публиковали.

Отметим, 7 января ВСУ рассказали об атаке 38 дронов-камикадзе. Воздушное командование сообщило, что 28 БПЛА сбили на семью областями.

Напоминаем, авиаэксперт Юрий Касьянов раскритиковал дальнобойные украинские дроны и объяснил, что следует сделать, чтобы они эффективно били по Москве.