Смерть Кощея — в Москве: почему дроны ВСУ не долетают до столицы РФ, — авиаэксперт

Украинские власти и разработчики дронов должны запустить "Манхэттенский проект" для создания беспилотника, который гарантированно ударит по центру Москвы, заявил авиаэксперт Юрий Касьянов.

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Украинская армия наносит дальнобойные удары по российской территории на расстояние более тысячи километров, но при этом "обходит вниманием" столицу РФ Москву. Некоторые попытки все же были, но в каких-то случаях силы ПВО россиян сбивали 60 БПЛА, иногда долетали 12 из 400. Какие проблемы имеют украинские дроны и как их решить, офицер ВСУ, радиоинженер и специалист по аэроразведке, производитель беспилотников Юрий Касьянов рассказал на портале "Зеркало недели".

Касьянов привел статистику атак дронов Сил обороны на Москву, расположенную в 470 км от границ Украины, и подытожил, что ВСУ пока не имеют устройств, способных достать до Кремля. При этом отечественными БПЛА средней (до 300 км) и большой дальности (свыше 300 км) "забиты" армейские склады. Однако их не используют, поскольку "поскольку они никуда не долетают", сказал он.

В статье привели доказательства слабых возможностей дронов, которые утверждены Минобороны Украины и пошли в серийный выпуск. Например, во время налета на российскую столицу, который произошел 18 ноября 2024 года, в РФ отчитались о сбитии 59 дронов, но до Московской области долетело только два. В то же время, ВСУ бьют не по Москве, а по военным целям в Казани, Грозном, Каспийске. Это позволяет сделать вывод, что БПЛА не имеют характеристик, которые дали бы им возможность добраться до сильно защищенных целей. По мнению специалиста по беспилотникам, Украине следует преодолеть имеющиеся преграды и прицельно бить именно по столице РФ. По его словам, это должно стать "Манхэттенским проектом", на который государство и разработчики должны бросить максимум усилий.

Дроны ВСУ — какие есть проблемы

Эксперт объяснил, какие проблемы не могут преодолеть украинские БПЛА "Бобер", "Лютый" и другие:

слишком большое количество средств РЭБ стоит на подступах к Москве, поэтому дроны падают на подлете. Чтобы это решить, им нужно создать инерционную систему управлением полетом, установить магнитный компас, задействовать технологии "искусственного интеллекта"; слишком большое количество средств ПВО, которые россияне собрали вокруг столицы. Чтобы решить этот вопрос, БПЛА должны лететь очень низко. Между тем на сегодня украинские дроны летят выше 100 м, имеют большие размеры, чтобы нести больше взрывчатки; слишком большое количество различных моделей дронов и команд, которые ими занимаются. По мнению Касьянова, надо совершенствовать одну модель и сделать ее такой же эффективной, как "Шахед"; несовершенная система пуска дронов ВСУ. Для одних нужны ровные площадки, которые сложно отыскать. Другие при пуске оставляют тепловой след, по которому сразу прилетают "Искандеры"; обледенение беспилотников при низких температурах. Касьянов риторически спрашивает, почему украинцы не обрабатывают поверхности фторсодержащими соединениями (как у "Шахедов") и не ставят систему подогрева.

В итоге авиаэксперт отметил неэффективность украинского руководства и заявил, что Москва — это место, в котором "скрывается смерть Кощея". Касьянов подытожил, что "Москва должна быть разрушена".

Что делает Украина для выпуска дронов

Отметим, 3 января Фокус рассказал о заявлении премьер-министра Дениса Шмыгаля, которое касалось дронов ВСУ, а также ракет для Сил обороны. По словам чиновника, в 2025 году украинский военно-промышленный комплекс получит 30 тыс. беспилотников средний и большой дальности. Кроме того, планируется выпустить около 3 тыс. ракет и дронов ракет.

В то же время есть свидетельства о том, что украинские БПЛА со взрывчаткой добираются до дальних целей в глубине российской территории. Один из таких случаев произошел 6 января, когда взорвалось на нефтяном терминале в городе Усть-Луга под Санкт-Петербургом. Чтобі добраться до военного объекта РФ, дроны преодолели почти тысячу километров.

Напоминаем, издание The Telegrath привело название дрона-ракеты Украины, который вскоре усовершенствуют и он доберется до Москвы.