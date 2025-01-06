Атака на Усть-Лугу: один из крупнейших портов РФ в Балтийском море поразили дроны СБУ, — СМИ

По информации журналистов, в результате атаки были повреждены четыре емкости. Их ремонт займет не менее месяца и приведет к перебоям в работе терминала.

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Атаку на крупнейший российский морской порт Усть-Луга в Ленинградской области осуществила Служба безопасности Украины. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, 4 января дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 километров. Они долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.

В частности, на видео можно увидеть работу дрона — он попадает в емкости с газовым конденсатом. От взрыва одна емкость получила значительные повреждения, а три соседние посечены обломками от взрыва. По мнению экспертов, чинить их будут не менее месяца при условии наличия всех материалов. Это приведет к перебоям в работе целого терминала.

Карта, порт Усть-Луга

Атака БПЛА на Усть-Лугу: позиция СБУ

На момент написания материала Служба безопасности Украины никак не комментировала информацию об атаке на порт РФ.

Порт Усть-Луга: чем он важен

По информации руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, Усть-Лужский порт играет ключевую роль для России в условиях войны против Украины и общей геополитической напряженности. После введения санкций он стал логистическим хабом для их обхода. Это одна из точек экспорта российской нефти, угля и других ресурсов, доходы от которых идут на финансирование войны.

Порт расположен в стратегически важной точке Балтийского моря, что позволяет России не только обеспечивать военно-морское присутствие в регионе, но и сделать Усть-Лугу альтернативой европейским маршрутам. Это место, куда прибывает и откуда идет теневой порт, основной выход к международным рынкам.

Именно в Усть-Луге порта осуществляется перевалка товаров для азиатских стран, включая Китай и Индию. Также благодаря порту Россия сохраняет возможность давить на страны Балтии, Польшу и другие государства региона и контролировать стратегические морские перевозки. Фактически, по мнению Андрея Коваленко, порт стал инструментом экономического и военного выживания РФ в условиях изоляции.

Атака на порт Усть-Луга: что известно

Напомним, 4 января неизвестные БПЛА атаковали самый глубоководный порт Балтийского моря Усть-Луга в Ленинградской области РФ. Тогда российские источники утверждали, что в одном из зданий на территории порта были повреждены окна, а OSINT-исследователи отмечали, что под удар попал комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал этот день рекордным по количеству уничтоженных БПЛА.

Отметим, что это не первая атака на порт. В частности, 21 января 2024 года беспилотники атаковали поселок Усть-Луга. Тогда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отмечал о пожаре на терминале компании "Новатэк".

Позже стало известно, что один из заводов прекратил свою работу. После атаки СБУ все танкеры вблизи терминала отошли далеко в море, а их загрузка была сорвана.