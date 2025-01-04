БПЛА атаковали один из крупнейших российских портов: чем он важен (видео)

Порт Усть-Луга расположен в стратегически важной точке Балтийского моря. Год назад Служба безопасности Украины уже наносила удар по терминалу российской энергетической компании "Новатэк".

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Неизвестные БПЛА атаковали самый глубоководный порт Балтийского моря Усть-Луга в Ленинградской области РФ. Большинство дронов были сбиты над терминалом ООО "Новатранс" на территории порта, пишет российский Telegram-канал Astra.

Российские источники утверждают, что в одном из строений на территории порта были повреждены окна.

OSINT-исследователи группы КіберБорошно выяснили, что удар был нанесен по комплексу по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.

Геоанализ объектов в Усть-Луге

Атака БПЛА на Россию

Отметим, что в Минобороны РФ отрапортовали об уничтожении ночью дежурными средствами ПВО 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три – над территорией Смоленской области и по одному – над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской области

Позже утром российское ПВО якобы уничтожила еще 10 БПЛА: три над территорией Ленинградской области, один над территорией Псковской области, один над территорией Курской области и пять над территорией Воронежской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что 4 января стало рекордными по количеству уничтоженных БПЛА, где, по его словам, было сбито 4 летательных аппарата.

Чем важен для России порт Усть-Луга

Один из крупнейших, после Новороссийского, морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области играет ключевую роль для России в условиях войны против Украины и общей геополитической напряженности, пояснил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

После введения западных санкций Усть-Луга стала одним из основных хабов продажи российских ресурсов, доходы от экспорта которых уходят на финансирование войны.

Порт расположен в стратегически важной точке Балтийского моря, что позволяет России обеспечивать военно-морское присутствие в регионе, включая грузы для военных нужд, а также место, куда прибывает и откуда идет теневой флот.

Кадры пожара в порту Усть-Луга после атаки БПЛА Фото: соцсети

РФ потеряла доступ ко многим европейским портам, и Усть-Луга стала основным выходом на международные рынки, откуда осуществляется перевалка товаров, включая Китай и Индию. Благодаря этому порту Россия сохраняет возможность давить на страны Балтии, Польшу и другие государства региона, контролируя стратегические морские перевозки.

"Усть-Лужский порт практически стал инструментом экономического и военного выживания России в условиях изоляции", — подчеркнул Андрей Коваленко.

Отметим, что на момент выхода материала представители украинских спецслужб не комментировали предполагаемую атаку по российскому порту.

Напомним, январе 2024 года дроны СБУ атаковали российский порт Усть-Луга. Терминал перерабатывал топливо, которое поставлялось оккупантам.

Топливный комплекс "Новатэка" в Усть-Луге также обеспечивает переработку газового конденсата и производство нефтепродуктов для экспорта в Азию.