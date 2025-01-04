БПЛА атакували один із найбільших російських портів: чим він важливий (відео)

Порт Усть-Луга розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря. Рік тому Служба безпеки України вже завдавала удару по терміналу російської енергетичної компанії "Новатек".

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Невідомі БПЛА атакували найглибоководніший порт Балтійського моря Усть-Луга в Ленінградській області РФ. Більшість дронів було збито над терміналом ТОВ "Новатранс" на території порту, пише російський Telegram-канал Astra.

Російські джерела стверджують, що в одній із будівель на території порту було пошкоджено вікна.

OSINT-дослідники групи КіберБорошно з'ясували, що удару було завдано по комплексу з фракціонування і перевалки стабільного газового конденсату.

Геоаналіз об'єктів в Усть-Лузі

Атака БПЛА на Росію

Зазначимо, що в Міноборони РФ відрапортували про знищення вночі черговими засобами ППО 16 українських безпілотних літальних апаратів. Десять БПЛА знищено над територією Брянської області, три — над територією Смоленської області та по одному — над територіями Бєлгородської, Псковської та Ленінградської області

Пізніше вранці російська ППО нібито знищила ще 10 БПЛА: три над територією Ленінградської області, один над територією Псковської області, один над територією Курської області та п'ять над територією Воронезької області.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявляв, що 4 січня стало рекордним за кількістю знищених БПЛА, де, за його словами, було збито 4 літальних апарати.

Чим важливий для Росії порт Усть-Луга

Один із найбільших, після Новоросійського, морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області відіграє ключову роль для Росії в умовах війни проти України й загальної геополітичної напруженості, пояснив глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Після введення західних санкцій Усть-Луга стала одним з основних хабів продажу російських ресурсів, доходи від експорту яких йдуть на фінансування війни.

Порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дає змогу Росії забезпечувати військово-морську присутність у регіоні, включно з вантажами для військових потреб, а також місце, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот.

Кадри пожежі в порту Усть-Луга після атаки БПЛА Фото: соцмережi

РФ втратила доступ до багатьох європейських портів, і Усть-Луга стала основним виходом на міжнародні ринки, звідки здійснюється перевалка товарів, включно з Китаєм та Індією. Завдяки цьому порту Росія зберігає можливість тиснути на країни Балтії, Польщу та інші держави регіону, контролюючи стратегічні морські перевезення.

"Усть-Лузький порт практично став інструментом економічного і військового виживання Росії в умовах ізоляції", — підкреслив Андрій Коваленко.

Зазначимо, що на момент виходу матеріалу представники українських спецслужб не коментували ймовірної атаки на російський порт.

Нагадаємо, у січні 2024 року дрони СБУ атакували російський порт Усть-Луга. Термінал переробляв паливо, яке постачалося окупантам.

Паливний комплекс "Новатека" в Усть-Лузі також забезпечує переробку газового конденсату і виробництво нафтопродуктів для експорту в Азію.