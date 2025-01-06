Атака на Усть-Лугу: один із найбільших портів РФ у Балтійському морі уразили дрони СБУ, — ЗМІ

За інформацією журналістів, в результаті атаки були пошкоджені чотири ємності. Їх ремонт займе не менш як місяць та призведе до перебоїв в роботі терміналу.

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Атаку на найбільший російський морський порт Усть-Луга в Ленінградській області здійснила Служба безпеки України. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

За інформацією журналістів, 4 січня далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів. Вони долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.

Зокрема, на відео можна побачити роботу дрона — він влучає в ємності із газовим конденсатом. Від вибуху одна ємність отримала значніш пошкодження, а три сусідні посічені уламками від вибуху. На думку експертів, лагодити їх будуть не менше ніж місяць при умові наявності всіх матеріалів. Це призведе до перебоїв в роботі цілого термінала.

Карта, порт Усть-Луга

Атака БПЛА на Усть-Лугу: позиція СБУ

На момент написання матеріалу Служба безпеки України ніяк не коментувала інформацію щодо атаки на порт РФ.

Порт Усть-Луга: чим він важливий

За інформацією керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, Усть-Лузький порт відіграє ключову роль для Росії в умовах війни проти України та загальної геополітичної напруженості. Після введення санкцій він став логістичним хабом для їх обходу. Це одназ точок експорту російської нафти, вугілля та інших ресурсів, доходи від яких йдуть на фінансування війни.

Порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дозволяє Росії не тільки забезпечувати військово-морську присутність у регіоні, а й зробити Усть-Лугу альтернативою європейським маршрутам. Це місце, куди прибуває і звідки йде тіньовий порт, основний вихід до міжнародних ринків.

Саме в Усть-Лузі порту здійснюється перевалка товарів для азійських країн, включаючи Китай та Індію. Також завдяки порту Росія зберігає можливість тиснути на країни Балтії, Польщу та інші держави регіону та контролювати стратегічні морські перевезення. Фактично, на думку Андрія Коваленка, порт став інструментом економічного та військового виживання РФ в умовах ізоляції.

Атака на порт Усть-Луга: що відомо

Нагадаємо, 4 січня невідомі БПЛА атакували найглибоководніший порт Балтійського моря Усть-Луга в Ленінградській області РФ. Тоді російські джерела стверджували, що в одній із будівель на території порту було пошкоджено вікна, а OSINT-дослідники зазначали, що під удар потрапив комплекс з фракціонування і перевалки стабільного газового конденсату. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко назвав цей день рекордним за кількістю знищених БПЛА.

Зазначимо, що це не перша атака на порт. Зокрема, 21 січня 2024 року безпілотники атакували селище Усть-Луга. Тоді губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко зазначав про пожежу на терміналі компанії "Новатек".

Пізніше стало відомо, що один із заводів припинив свою роботу. Після атаки СБУ всі танкери поблизу терміналу відійшли далеко в море, а їх завантаження було зірване.