Атака на порт під Петербургом: завод компанії "Новатек" призупинив роботу, — джерело Фокусу

Через пожежу виробництво палива, яке постачалося окупантам, на заводі ПАТ "Новатек" в балтійському порту Усть-Луга призупинено. Пошкодження ускладнює логістику для російських військових.

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Через атаку безпілотників на морський термінал в Усть-Лузі Ленінградської області (Російська Федерація) один із заводів компанії "Новатек" призупинив роботу. Про це повідомили Фокусу власні джерела.

Балтійський паливний завод "Новатек" закрився через пожежу після атаки БПЛА в ніч проти 21 січня.

"Атакований безпілотниками СБУ російський нафтовий термінал зупинив роботу", — йдеться у повідомленні.

Цей термінал — один із найновіших та найважливіших в РФ. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ.

Після атаки СБУ всі танкери поблизу терміналу відійшли далеко в море

Після атаки СБУ всі танкери поблизу терміналу відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване. Тож, завдано не лише значних матеріальних, але й іміджевих збитків РФ.

"Хвалена російська ППО продемострувала свою дірявість. За даними наших джерел, росіяни змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть в Росії

Тим часом в "Новатек" заявили, що пожежа стала результатом "зовнішнього впливу".

У російському Міноборони повідмили, що один безпілотник збили над Орловською, ще один — над Тульською та чотири над Смоленською областями. Про роботу ППО у Росії почали заявляти приблизно о 22:30.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко сказав, що постраждалих під час пожежі немає. При цьому причину загоряння він називати не став.

Зазначимо, що підприємство "Новатек" в Усть-Лузі переробляє стабільний газовий конденсат, кінцевою продукцією є нафта, гас, дизельна фракція і мазут. Завод розташований у прибережній зоні.

Інцидент стався через кілька днів після того, як Москва заявила, що український безпілотник був збитий поблизу Санкт-Петербурга в Ленінградській області, приблизно за 1000 кілометрів від кордону з Україною. Це був перший відомий випадок, коли БПЛА помітили безпосередньо на території від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше в Росії було атаковано нафтобазу у Клинці Брянської області. Як повідомляв губернатор регіону Олександр Богомаз, до удару причетна Україна.

Згодом за інформацією джерел Фокусу стало відомо, що внаслідок атаки безпілотників на терміналі виникла масштабна пожежа.